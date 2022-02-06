موعد مباراة برشلونة ضد أتلتيكو مدريد في "الليجا" والقناة الناقلة

مباراة برشلونة ضد أتلتيكو مدريد، تتصدر الدوريات الكبرى اهتمام العرب والمصريين على وجه التحديد ولا سيما الدوري الإنجليزي والإسباني، لما يتمتعان به من إثارة وقوة كبيرة.

مباراة برشلونة ضد أتلتيكو مدريد

ويترقب الجمهور العاشق لكرة القدم مباراة برشلونة ضد أتلتيكو مدريد المقرر لها اليوم الأحد الموافق السادس من فبراير 2022، في بطولة الدوري الإسباني الممتاز وسط تعلق عشاق العملاق الكتالوني بتحقيق الفوز.

موعد مباراة برشلونة ضد أتلتيكو مدريد

وتنطلق مباراة برشلونة ضد أتلتيكو مدريد في تمام الـ5:15 مساء اليوم، بتوقيت القاهرة الـ6:15 بتوقيت المملكة العربية المتحدة، الـ7:15 بوقيت الإمارات.

ظروف مباراة برشلونة ضد أتلتيكو مدريد

وتلعب مباراة برشلونة ضد أتلتيكو مدريد ضمن مواجهات الجولة الثالثة والعشرين من بطولة الدوري الإسباني الممتاز "ليجا" على ملعب "كامب نو" معقل عملاق وكبير كتالونيا.

مشاهدة مباراة برشلونة ضد أتلتيكو مدريد

وأعلنت مجموعة قنوات بي إن سبورتس الرياضية مالكة حقوق بث الدوري الإسباني الممتاز عن نقل مباراة برشلونة ضد أتلتيكو مدريد عبر قناةbeIN Sports 1 HD Premium.

ترتيب الدوري الإسباني قبل مباراة برشلونة ضد أتلتيكو مدريد

ويدخل برشلونة صاحب الأرض اللقاء وهو بالمركز الخامس بجدول الترتيب، برصيد 35 نقطة، بينما يسبقه أتلتيكو مدريد صاحب المركز الرابع برصيد 36 نقطة.

ظروف مباراة برشلونة ضد أتلتيكو مدريد

وتأتي مباراة برشلونة ضد أتلتيكو مدريد في ظروف استثنائية حيث يسعى الفريقين إلى تخطي الآخر والانفراد بالمركز الرابع خاصة وأن الفارق بينهما نقطة وحيدة.