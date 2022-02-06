موانئ البحر الأحمر تتداول 354 شاحنة و1088 طن بضائع عامة ومتنوعة

شهدت موانئ البحر الأحمر تداول 354 شاحنة و1088 طن بضائع عامة ومتنوعة،و 28 سيارة ملاكي، خلال ال 24 ساعة الماضية.

وذكرت الهيئة، أن الواردات شملت 220 شاحنة و26 سيارة ملاكي، تتواجد 10 سفن على أرصفة الموانئ، فيما بلغت الصادرات تداول 1088 طن بضائع عامة، و134 شاحنة، وسيارتين ملاكي.

وأشارت إلى أن ميناء سفاجا استقبل السفينة (بوسيدن اكسبريس ) بحمولة 115 شاحنة، و22 سيارة ملاكي، والسفينة (أمل ) بحمولة 105 شاحنات، و4 سيارات ملاكي، والسفينة (MIPOL CHANGAN) قادمة من ضبا; لشحن فوسفات، وغادرته السفينة(الحرية ) بحمولة 80 شاحنة، وسيارة ملاكي.

وأضافت إلى أنه غادر ميناء نوبيع السفينتان (عمان، بريدج ).