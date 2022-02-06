موانئ البحر الأحمر تتداول 354 شاحنة و1088 طن بضائع عامة ومتنوعة

الاقتصاد
بوابة الفجر
Advertisements

شهدت موانئ البحر الأحمر تداول 354 شاحنة و1088 طن بضائع عامة ومتنوعة،و 28 سيارة ملاكي، خلال ال 24 ساعة الماضية.

وذكرت الهيئة، أن الواردات شملت 220 شاحنة و26 سيارة ملاكي، تتواجد 10 سفن على أرصفة الموانئ، فيما بلغت الصادرات تداول 1088 طن بضائع عامة، و134 شاحنة، وسيارتين ملاكي.

وأشارت إلى أن ميناء سفاجا استقبل السفينة (بوسيدن اكسبريس ) بحمولة 115 شاحنة، و22 سيارة ملاكي، والسفينة (أمل ) بحمولة 105 شاحنات، و4 سيارات ملاكي، والسفينة (MIPOL CHANGAN) قادمة من ضبا; لشحن فوسفات، وغادرته السفينة(الحرية ) بحمولة 80 شاحنة، وسيارة ملاكي.

وأضافت إلى أنه غادر ميناء نوبيع السفينتان (عمان، بريدج ).

Advertisements

الأكثر قراءة

قبل ساعات من المواجهة.. تسريب تشكيل مصر أمام السنغال في النهائي

نيمار يرفض الاحتفال بعيد ميلاده من أجل ريال مدريد

تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مصر والسنغال اليوم في نهائي كأس الأمم الإفريقية.. استقبلها الآن

أهداف مباراة الأهلي ضد مونتيري المكسيكي في كأس العالم للأندية

الزمالك يفاجئ نجم منتخب مصر بعقد خرافي

موسيماني يستقر على الدفع بـ "شريف" أمام بالميراس بمونديال الأندية

مرتضى منصور يكشف حقيقة دفع حسين لبيب الغرامات الموقعة على الزمالك

أول تعليق من هشام نصر بعد رفض استبعاده من انتخابات الزمالك