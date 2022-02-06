تعادل مغاغة والقوصية في القسم الثالث

تعادل فريق مركز شباب مغاغة، مع فريق القوصية، بهدف لكل فريق، في المباراه التي جمعتهما على ملعب مطاي، وذلك ضمن مباريات الجولة السادسة عشر لمسابقة دوري القسم الثالث للموسم الكروي 2021\2022.

التعادل رفع رصيد مركز شباب مغاغة للنقطة 24، بالمركز الرابع، وكذلك وصل رصيد فريق القوصية للنقطه 22 بالمركز السادس.

وأقيمت أمس أربعة مباريات حيث فاز فريق مركز شباب سمالوط، علي فريق مركز شباب ناصر ملوي، بهدف نظيف،في المباراة التي جمعتهما علي ملعب مطاي.

وفاز فريق ناصر الفكرية، علي فريق بني مزار، بهدفين لهدف، في المباراه التي شهدها ملعب ناصر الفكرية.

وفاز فريق أسمنت أسيوط، علي فريق مركز شباب القيس، وذلك بعد انسحاب فريق مركز شباب القيس، لتحتسب النتيجة بثلاثه اهداف نظيفة.

وفاز فريق مركز شباب الخارجة، علي فريق أبوتيج، بهدفين لهدف، في المباراه التي جمعتهما على ملعب الخارجة.

ترتيب المجموعة الثالثة

1- أسمنت أسيوط 33 نقطة

2- ناصر الفكرية 28 نقطة

2- مركز شباب ناصر ملوي 27 نقطة

4- مركز شباب مغاغه 24 نقطة

5- أبوتيج 23 نقطة

6- القوصية 22 نقطة

7- بني مزار 20 نقطة

8 - مركز شباب سمالوط 20 نقطة

9 - مركز شباب الخارجة 14 نقاط

10- مركز شباب القوصية 9 نقاط

11- مركز شباب القيس نقطة واحدة