تعرف على تفاصيل الحصول على مزايا 4 مبادرات حكومية باستصلاح الأراضي

كشفت محافظة الوادي الجديد، عن شروط 4 مبادرات أطلقتها الحكومة لمستصلحي الأراضي في المحافظة في مركزها الـ«5»، وهي الخارجة عاصمة المحافظة، والداخلة والفرافرة وباريس وبلاط، ومنها «مبادرة النخيل، ومبادرة دودة القز ومبادرة الاستثمار ومشروع بشاير خير الوادي بيتك- مصنعك غيطتك»، تهدف جميعها إلى مساعدتهم في الحصول على مزايا لاستصلاح الأراضي، وتربية المواشي والاستثمار.

يشار إلى أن البنك الأهلي المصري، كما أعلن في بيان له، يطرح العديد من المبادرات لتمويل المزارعين والمستثمرين في الوادى الجديد، وكذلك البنك الزراعي، ويهدف إلى الاستزارع وتربية المواشي.

مبادرة النخيل

- تسديد 600 جنيه عن كل فدان «جدية حجز»، تسترد مستقبلا.

- فترة سماح 5 سنوات دون رسوم.

- في حالة إظهار جدية المشترى، وبعد مراجعة صندوق استصلاح الأراضى فى حالة التملك:

- سداد 25% من قيمة الأرض كمقدم بعد فترة السماح والموافقة على التملك يتم سداد 20 ضعف القيمة، الفدان =20.000 جنيه، يتم تقسيطها على مدار 12 عاما.

يتم استرداد الـ600جنيه «رسم الجدية» عن الفدان.

وفى حالة التأخير

- تسديد 1500 جنيه عن الفدان كل عام، حتى مدة انتهاء التأخير.

- استرداد الـ600 جنيه «رسم الجدية» عن الفدان

مبادرة دودة القز

- تمنح فترة سماح 3 سنوات دون رسوم.

- سعر الفدان 500 جنيه.

- فى حالة إظهار جدية المشترى «رأى صندوق استصلاح الأراضي» يتم سداد 23 ضعف القيمة «الفدان» = 11.55 جنيه يتم تقسيطها على 7 سنوات، شرط 30% من مساحة الأرض، يتم زراعتها بأشجار التوت.

الاستثمار

- التقدم إلى صندوق استصلاح الاراضى بالمحافظة (فرد- شركة -جمعية ) لطلب تخصيص عدد من الافدنة (50 فدان فاكثر) بغرض الاستصلاح

ويمكن الانضمام تحت أي من المبادرات، ويتحديد المكان المرغوب من وسط الأماكن، التى تنتجها المحافظة مع إظهار الملاءة والقدرة على الاستصلاح، ويتم التخصيص، وسداد مقدم قيمة الأرض، وإعطاء مهلة لإظهار الجدية.

مشروع بشاير خير الوادي «بيتك- مصنعك- غيطك»

هذا المشروع شمال مدينة الخارجة، وهو مشروع لدعم الشباب، إذ يتم إعطاء المنزل مؤقتا، بالإضافة إلى مساحة متخصصة لمشروع تربية الدواجن، علاوة على قطعة الأرض التي تبلغ 5 فدادين، وهي مستصلحة وقابلة للزراعة فورا، لكن عدد الطروحات ضئيل جدا، ومخصص لأبناء الوادى الجديد، وربما يجري طرح المزيد مستقبلا، ويتم سداد مبلغ 35.000 جنيه كمقدم، ويتم تقسيط المبالغ الباقية على فترات زمنية طويلة، بعد فترة السماح (هذا المشروع مدعم بدرجة كبيرة، ويمثل فرصة رائعة للشباب).