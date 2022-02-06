النمسا تسجل في يناير الماضي أعلى نسبة تضخم منذ عام 1984

سجلت النمسا خلال يناير الماضي أعلى مستوى تضخم منذ نوفمبر 1984 بواقع 1ر5% حسب تقرير رسمي صدر عن هيئة الإحصاء النمساوية.

وأظهرت بيانات التقرير، استمرار ارتفاع معدل التضخم في النمسا بشكل حاد في شهر يناير.

وأرجع توبياس توماس، مدير عام هيئة الإحصاء النمساوية، الأسباب الرئيسة وراء الارتفاع الكبير والمتواصل في نسبة التضخم إلى زيادة أسعار الطاقة والكهرباء لا سيما أسعار الغاز بشكل كبير.

وأوضح أن المستهلكين تحملوا زيادة في كلفة فواتير الطاقة بواقع نحو 6ر28% مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي 2021، بالتزامن مع تسجيل ارتفاع كبير في أسعار المواد الغذائية غير المصنعة بنسبة 2ر5% في شهر يناير، بعد تسجيل ارتفاع بنسبة 7ر4% في شهر ديسمبر.

وأسفرت الزيادة المتواصلة في الأسعار التي شهدتها النمسا، خلال ربع العام الأخير 2021، ولا سيما بشكل كبير في شهر نوفمبر الماضي بواقع 3ر4%، وبنفس النسبة في شهر ديسمبر الماضي، عن تحريك مطالب حزبية وشعبية تدعو إلى اتخاذ تدابير حكومية لمكافحة التضخم، وتخفيف آثار الارتفاع الحاد في أسعار الكهرباء والغاز، واشتملت المقترحات على تعليق أو خفض مؤقت لضريبة القيمة المضافة على الكهرباء والغاز، وزيادة حجم الإعفاءات الضريبية في ظل توقعات تستبعد عودة أسعار الطاقة إلى الانخفاض في المستقبل المنظور.