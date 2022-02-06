حالة الطقس غدا الإثنين 7-2-2022 ودرجات الحرارة المتوقعة
ترتفع درجات الحرارة بشكل طفيف غدا الإثنين على محافظات الجمهورية كافة خلال ساعات النهار، حيث أكدت هيئة الأرصاد الجوية أنّ الطقس سيكون معتدل نهارا على محافظات القاهرة الكبرى والوجه البحري، والسواحل الشمالية الغربية، والسواحل الشمالية الشرقية، ووسط سيناء وشمال الصعيد.
وأضافت هيئة الأرصاد الجوية في بيان عنها قبل قليل، أنّ الطقس سيكون دافئا على محافظات جنوب الصعيد وسلاسل جبال البحر الأحمر خلال ساعات النهار، شديد البرودة ليلا على الأنحاء كافة، ويصل إلى حد الصقيع على محافظات شمال الصعيد، والسواحل الشمالية الشرقية، ووسط سيناء.
وأوضحت هيئة الأرصاد تفاصيل طقس الغد، حيث تتكون الشبورة المائية منذ الرابعة فجرا وحتى الثامنة صباحا على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة، والسواحل الشمالية، ومحافظات الوجه البحري، ووسط سيناء، والسواحل الشمالية الشرقية، لكنها لن تعيق الرؤية الأفقية.
وسنستعرض لكم خلال السطور التالية، درجات الحرارة المتوقعة غدا الإثنين على محافظات ومدن مصر، وهي كما يلي:
حالة الطقس غدا
القاهرة 20 11
الإسكندرية 19 12
وادي النطرون 20 11
طنطا 20 10
شبين الكوم 20 10
دمنهور 18 10
بلطيم 18 10
مطروح 19 09
السلوم 18 09
سيوة 17 10
بورسعيد 20 10
دمياط 19 10
الزقازيق 20 10
المنصورة 18 10
الإسماعيلية 20 10
السويس 20 10
العريش 18 11
رفح 18 11
رأس سدر 17 10
نخل 15 04
نويبع 21 14
طابا 16 11
كاترين 07 01
الطور 1708
شرم الشيخ 2315
الغردقة 22 14
مرسى علم 23 11
الفيوم 20 08
بني سويف 2007
المنيا 2007
أسيوط 20 07
سوهاج 21 08
قنا 24 08
الأقصر 24 09
أسوان 25 09
إدفو 2408
أبو سمبل 2408
الوادي الجديد 21 06
شلاتين 24 12
أبو رماد 24 12
حلايب 22 13
رأس حدربة 22 13
درجات الحرارة المتوقعة على عدد من المدن العربية
مكة 26 16
المدينة 21 12
الرياض 20 09
المنامة 21 16
أبو ظبي 26 19
الدوحة 26 17
الكويت 21 09
دمشق 15 03
بيروت 17 15
عمان 09 07
القدس 10 07
غزة 15 12
بغداد 17 05
مسقط 27 20
صنعاء 23 09
الخرطوم 26 11
طرابلس 20 10
تونس 20 10
الجزائر 16 09
الرباط 20 09