حالة الطقس غدا الإثنين 7-2-2022 ودرجات الحرارة المتوقعة

ترتفع درجات الحرارة بشكل طفيف غدا الإثنين على محافظات الجمهورية كافة خلال ساعات النهار، حيث أكدت هيئة الأرصاد الجوية أنّ الطقس سيكون معتدل نهارا على محافظات القاهرة الكبرى والوجه البحري، والسواحل الشمالية الغربية، والسواحل الشمالية الشرقية، ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وأضافت هيئة الأرصاد الجوية في بيان عنها قبل قليل، أنّ الطقس سيكون دافئا على محافظات جنوب الصعيد وسلاسل جبال البحر الأحمر خلال ساعات النهار، شديد البرودة ليلا على الأنحاء كافة، ويصل إلى حد الصقيع على محافظات شمال الصعيد، والسواحل الشمالية الشرقية، ووسط سيناء.

وأوضحت هيئة الأرصاد تفاصيل طقس الغد، حيث تتكون الشبورة المائية منذ الرابعة فجرا وحتى الثامنة صباحا على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة، والسواحل الشمالية، ومحافظات الوجه البحري، ووسط سيناء، والسواحل الشمالية الشرقية، لكنها لن تعيق الرؤية الأفقية.

وسنستعرض لكم خلال السطور التالية، درجات الحرارة المتوقعة غدا الإثنين على محافظات ومدن مصر، وهي كما يلي:

حالة الطقس غدا

القاهرة 20 11

الإسكندرية 19 12

وادي النطرون 20 11

طنطا 20 10

شبين الكوم 20 10

دمنهور 18 10

بلطيم 18 10

مطروح 19 09

السلوم 18 09

سيوة 17 10

بورسعيد 20 10

دمياط 19 10

الزقازيق 20 10

المنصورة 18 10

الإسماعيلية 20 10

السويس 20 10

العريش 18 11

رفح 18 11

رأس سدر 17 10

نخل 15 04

نويبع 21 14

طابا 16 11

كاترين 07 01

الطور 1708

شرم الشيخ 2315

الغردقة 22 14

مرسى علم 23 11

الفيوم 20 08

بني سويف 2007

المنيا 2007

أسيوط 20 07

سوهاج 21 08

قنا 24 08

الأقصر 24 09

أسوان 25 09

إدفو 2408

أبو سمبل 2408

الوادي الجديد 21 06

شلاتين 24 12

أبو رماد 24 12

حلايب 22 13

رأس حدربة 22 13

درجات الحرارة المتوقعة على عدد من المدن العربية

مكة 26 16

المدينة 21 12

الرياض 20 09

المنامة 21 16

أبو ظبي 26 19

الدوحة 26 17

الكويت 21 09

دمشق 15 03

بيروت 17 15

عمان 09 07

القدس 10 07

غزة 15 12

بغداد 17 05

مسقط 27 20

صنعاء 23 09

الخرطوم 26 11

طرابلس 20 10

تونس 20 10

الجزائر 16 09

الرباط 20 09