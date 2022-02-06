ارتفاع معظم بورصات الخليج متتبعة أسعار النفط

الاقتصاد
بوابة الفجر
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أغلقت معظم أسواق الأسهم في الخليج على ارتفاع يوم الأحد بدعم من ارتفاع أسعار النفط، وقاد المؤشر السعودي المكاسب.

وصعدت أسعار النفط الخام، المحفز الرئيسي للأسواق المالية في الخليج، إلى أعلى مستوياتها في سبع سنوات يوم الجمعة وسط مخاوف مستمرة من تعطل الإمدادات.

وصعد المؤشر السعودي 0.5 بالمئة بقيادة سهم مصرف الراجحي (SE:1120) الذي زاد 0.5 بالمئة وسهم بنك الرياض (SE:1010) الذي زاد 2.7 بالمئة.

وارتفع المؤشر القطري 0.2 بالمئة، وتقدم سهم قطر للوقود 2.1 بالمئة.

وخارج منطقة الخليج، أغلق مؤشر الأسهم القيادية المصري مرتفعا 0.4 بالمئة مع صعود سهم البنك التجاري الدولي (CA:COMI) 0.7 بالمئة.

وقال البنك المركزي المصري يوم الأحد إن احتياطيات النقد الأجنبي ارتفعت إلى 40.98 مليار دولار في يناير كانون الثاني من 40.93 في ديسمبر كانون الأول.

وترتفع احتياطيات النقد الأجنبي منذ يونيو حزيران 2020، بعد أن تراجعت إلى نحو 36 مليار دولار من نحو 45.5 مليار دولار بسبب آثار جائحة فيروس كورونا.

فيما يلي مستويات إغلاق المؤشرات الرئيسية لبورصات الشرق الأوسط:

السعودية.. ارتفع المؤشر 0.5 بالمئة إلى 12204 نقاط.

قطر.. زاد المؤشر 0.2 بالمئة إلى 12678 نقطة.

مصر.. صعد المؤشر 0.4 بالمئة إلى 11690 نقطة.

البحرين.. ارتفع المؤشر 0.5 بالمئة إلى 1833 نقطة.

عُمان.. زاد المؤشر 0.1 بالمئة إلى 4132 نقطة.

الكويت.. ارتفع المؤشر 0.1 بالمئة إلى 8045 نقطة.

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