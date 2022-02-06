طبيب ذكورة: هذه أسباب تأخر الإنجاب لدى الرجل

قال الدكتور ياسين الفقي، استشاري جراحة الذكورة والعقم والضعف الجنسي، إن هناك ضرورة لفحص السائل المنوي الخاص بالزوج لمعرفة سبب تأخر الإنجاب، خاصة وأن الإجراء بسيط ورخيص الثمن، وفي حال التأكد من أن التحليل سليم، يتم التركيز مع الزوجة لمعرفة سبب تأخر الإنجاب.

وأضاف "الفقي"، خلال حواره مع الإعلاميتين إيناس الليثي وأمينة مهدي، ببرنامج "صحتك بالدنيا"، المذاع على فضائية "cbc"، مساء الأحد، أن تأخر الإنجاب لدى الزوج قد يكون ناتج عن ضعف الحيوانات المنوية، بسبب ارتفاع نسبة التشوهات، أو بسبب ضعف حركة الحيوانات المنوية، أو بسبب أن قلب الحيوان المنوي المسؤول عن التخصيب ضعيف، وقد يكون ناتج من انعدام وجود الحيوانات المنوية، وفي هذه الحالة يجب تشخيص سبب المشكلة لمعرفة السبب والعلاج.

ولفت إلى أن مريض الدوالي الذي لا يعاني من مشكلة، فعليه أن يقوم بإجراء تحليل لمعرفة عدد الحيوانات المنوية، لمعرفة تأثير الدوالي على الخصية، مشددًا على ضرورة الذهاب إلى الطبيب المختص لعلاج تأخر الإنجاب، بدلًا من الذهاب إلى طبيب تناسلية أو لمريض جلدية مثلما يحدث كثيرًا.