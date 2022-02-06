مطار البحرين ضمن فئة الخمس نجوم بتصنيف "سكاي تراكس"

انضم مطار البحرين الدولي إلى أعلى ترتيب للمطارات العالمية ليصبح ثالث مطار على مستوى الشرق الأوسط يحصل على تصنيف (الخمس نجوم) من شركة سكاي تراكس العالمية هيئة التقييم العالمية التي تصدر قائمة سنويّة بأفضل المطارات وشركات الطيران في العالم.

وتسلم كمال بن أحمد محمد، وزير المواصلات والاتصالات، رئيس مجلس إدارة شركة مطار البحرين، درع (الخمس نجوم) من ادوارد بليستد الرئيس التنفيذي لشركة (سكاي تراكس) في المملكة المتحدة، وفقًا لوكالة أنباء البحرين "بنا"، اليوم الأحد.

ويشمل تصنيف الجودة للمطار، الخدمات المباشرة المتعلقة بالمغادرين، والقادمين، والرحلات المحولة والتي تشمل مرافق المطار وخدمات العملاء، والأمن، والجوازات والمتاجر، ومرافق الطعام والشراب.

هذا وكان قد تم افتتاح مبنى المسافرين الجديد في العام 2021، ما ساهم في مضاعفة الطاقة الاستيعابيّة للمطار لتصل إلى 14 مليون مسافر سنويًا.

كما ساهمت هذه المنشأة المتطورة في تحويل مطار البحرين الدولي إلى أحد أبرز الموانئ الجوية وأحدثها في منطقة الخليج، فضلًا عن ترسيخ سمعته كبؤرة جاذبة للمسافرين وكبرى شركات الطيران على حد سواء.