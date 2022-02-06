2.5 مليار ريال قيمة التداول العقاري في سلطنة عمان خلال 2021

حققت تداولات النشاط العقاري في عُمان نموًا في قيمتها خلال عام 2021 الماضي، بنسبة 4.27 بالمائة، على أساس سنوي.

وبلغت قيمة تداولات النشاط العقاري في عُمان 2.561 مليار ريال (6.634 مليار دولار)، خلال العام، مقارنة بتداولات عقارية قيمتها 2.456 مليار ريال (6.362 مليار دولار) خلال عام 2020.

وأظهرت بيانات المركز الوطني للإحصاء والمعلومات، أن القيمة المتداولة لعقود البيع خلال العام بلغت 1.189 مليار ريال، بارتفاع 28.4 بالمائة على أساس سنوي، من خلال 86.86 ألف عقد.

وأضاف المركز في بيانه أن القيمة المتداولة لعقود الرهن بلغت 1.345 مليار ريال بارتفاع 30 بالمائة على أساس سنوي، من خلال 18.08 ألف عقد.

وبلغت القيمة المتداولة لعقود المبادلة 27.8 مليون ريال خلال عام 2021، بتراجع 5.98 بالمائة، من خلال 1.76 ألف عقدًا.

وكانت قيمة التداول العقاري في عُمان تراجعت خلال عام 2020، بنسبة 11.35 بالمائة، إلى 2.456 مليار ريال، مقارنة بنحو 2.771 مليار ريال خلال عام 2019.