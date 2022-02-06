المركزي الأردني: تراجع السيولة الفائضة 95 مليون دينار

الاقتصاد
بوابة الفجر
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تراجعت السيولة الفائضة بالبنك المركزي الأردني، بواقع 95 مليون دينار، بما فيها الأموال المودعة لليلة واحدة بنافذة الإيداع.

وبلغت السيولة الفائضة بالبنك المركزي الأردني، يوم الأحد 6 فبراير / شباط الجاري، 3.709 مليار دينار، مقابل 3.804 مليار دينار، يوم الخميس 3 فبراير / شباط الجاري، بما فيها الأموال المودعة لليلة واحدة بنافذة الإيداع.

وأوضح المركزي في بيان له أن قيمة الاحتياطات الإلزامية استقرت عند 1.352 مليار دينار.

وأشار المركزي إلى أنه لم يتم عقد أي اتفاقيات إعادة شراء لليلة واحدة مع البنك، يوم الخميس 3 فبراير / شباط الجاري.

ولفت المركزي إلى أن الأربعاء المقبل 9 فبراير / شباط الجاري، إصدار سندات حكومية جديدة بقيمة 100 مليون دينار.

والسيولة النقدية بالبنك المركزي، هي قدرته على تسديد جميع التزاماته نقدًا، والاستجابة لطلبات الائتمان أو منح القروض الجديدة، ويستدعي ذلك توفر نقد سائل لديه، أو إمكانية الحصول عليه عن طريق تسييل بعض أصوله.

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