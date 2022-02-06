عاجل.. الرئيس يوجه رسالة للمنتخب بعد الخسارة أمام السنغال: ثقتنا فيكم لم تهتز

أخبار مصر
مباراة مصر والسنغال
مباراة مصر والسنغال
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وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، تحية وتقدير إلى لاعبي المنتخب بعد الخسارة أمام السنغال في نهائي كأس الأمم الإفريقية.

وقال الرئيس السيسي عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: “أود أن أتوجه بكل التحية والتقدير للاعبي منتخبنا الوطني لكرة القدم على ما قدموه من أداء عال في بطولة كأس الأمم الإفريقية”.

 

وتابع الرئيس: “لقد أديتم ما عليكم، وكسبتم احترام الجميع، وكنتم على قدر الثقة، وشرفتم بلدكم، وإننا جميعا على ثقة بأنكم ستعوضون هذا اللقب وتسعدون المصريين بالصعود إلى المونديال”.

وأضاف: “ثقتنا بكم وبقيادتكم الفنية لم تهتز، فما قدمتموه يثبت أنكم قادرون على تحقيق الأفضل إن شاء الله”.

وتوج المنتخب السنغالي، بلقب كأس الأمم الإفريقية للمرة الأولى في تاريخه، وذلك عقب الفوز على حساب نظيره منتخب مصر، في المباراة النهائية بركلات الترجيح بنتيجة 5-4.

وأقيمت مباراة مصر ضد السنغال، في تمام الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة والعاشرة بتوقيت مكة المكرمة، وذلك على ملعب الأولمبي بالكاميرون.

وحسم المنتخب السنغالي المباراة النهائية بركلات الترجيح، بعدما خاض شوطين إضافيين.

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