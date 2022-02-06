بعد تتويج السنغال.. سجل المنتخبات الفائزة بكأس أمم إفريقيا عبر التاريخ



توج منتخب السنغال بكأس أمم إفريقيا للمرة الأولى في تاريخه بعد الفوز على منتخب مصر بركلات الترجيح في المباراة التي جرت بينهما مساء اليوم، في نهائي البطولة القارية التي احتضنتها الكاميرون في الفترة الماضية.

منتخب السنغال انضم لقائمة المتوجين بكأس أمم إفريقيا عبر التاريخ، وأصبح المنتخب رقم 15 الذي يتوج باللقب القاري منذ انطلاق البطولة عام 1957، بينما لا يزال منتخب مصر متصدرًا قائمة الأكثر تتويجا باللقب.

وإليكم سجل المتوجين بكأس أمم إفريقيا عبر التاريخ:-

- مصر 7 ألقاب

- الكاميرون 5 ألقاب

- غانا 4 ألقاب

- نيجيريا 3 ألقاب

- كوت ديفوار 2 لقب

- الجزائر 2 لقب

- جمهورية الكونغو 2 لقب

- زامبيا 1 لقب

- تونس 1 لقب

- السودان 1 لقب

- إثيوبيا 1 لقب

- المغرب 1 لقب

- جنوب إفريقيا 1 لقب

- الكونغو 1 لقب

- السنغال 1 لقب

