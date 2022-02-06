بهدف أسينسيو.. ريال مدريد يحقق فوز صعب على غرناطة في الدوري الإسباني

الفجر الرياضي
بوابة الفجر
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حقق فريق ريال مدريد فوزًا صعبًا على نظيرة غرناطة، بهدف نظيف في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب سانتياجو برنابيو، ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرين من الدوري الإسباني.

 

وسجل ماركو أسينسيو هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 74 من تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء، سكنت أقصي يمين الحارس لويس ماكسيميانو.

 

حاول غرناطة استغلال غياب عدد كبير من لاعبي ريال مدريد خلال المواجهة من أجل تسجيل هدف التعادل لكن جميع المحاولات واجهت تألق كبير من تيبو كورتوا.

 

بهذه النتيجة واصل ريال مدريد صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 53 نقطة، فيما يحتل غرناطة المركز السادس عشر برصيد 24 نقطة.

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