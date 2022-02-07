وقع الروائي الشاب ويصا جورجيوس، ديوانه الجديد الذي حمل عنوان «إوعي تمشي»، خلال انعقاد فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب.

ويتضمن الديوان الصادر عن مؤسسة عابر الثقافية، مجموعة متنوعة من قصائد الغزل، الممزوجة بفنون الشعر واللغة، حيث تضمن قصائد متنوعة، حملت عناوين (كوبري قصر النيل - انا وهي - ملحق كليوبراتر)، وغيرها من القصائد التي يحاول الشاعر أن يصل بمضامين مرادفاته بها إلى شواطئ الإلقاء المتقن من جديد.

ويقدم ويصا من خلال «إوعى تمشي»، خدمة صوتية جديدة لكل المهتمين بالشعر وخاصة للمكفوفين، وهي سماع القصائد عن طريق استخدام Qr Code، لكل منها، عبر تطبيق المقاطع الصوتية الشهير Sound Cloud.

وأصدر ويصا من قبل كتابه الأول “حديث الأنا” الذي حقق انتشارا واسعا، لما يقدمه من معالجات مجتمعية عن طريق الأبيات الشعرية.

"إوعى تمشي".. ديوان جديد لـ"ويصا جورجيوس" بمعرض الكتاب

الروائي الشاب ويصا جورجيوس

"إوعى تمشي".. ديوان جديد لـ"ويصا جورجيوس" بمعرض الكتاب

"إوعى تمشي".. ديوان جديد لـ"ويصا جورجيوس" بمعرض الكتاب

"إوعى تمشي".. ديوان جديد لـ"ويصا جورجيوس" بمعرض الكتاب

الروائي الشاب ويصا جورجيوس