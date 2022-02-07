أسعار الذهب في مصر اليوم الإثنين 7-2-2022
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استقرت أسعار الذهب في مصر في مستهل تعاملات الأسبوع اليوم الإثنين، وسط ترقب لأسعار الذهب العالمي الذي يشهد عدم استقرار في الفترة الماضية وتذبذبات بين الصعود والهبوط.
أسعار الذهب اليوم
سعر الذهب عيار 18 عند 678 جنيها للجرام
سعر الذهب عيار 21 عن 792 جنيها للجرام
سعر الذهب عيار 24 عند 905 جنيهات للجرام
سعر الجنيه الذهب إلى 6344 جنيها
سعر الذهب اليوم عالميًا
سجلت أسعار الذهب العالمية ارتفاعات وسط تراجع لسعر الدولار وترقب ويترقب المستثمرون صدور بيانات الوظائف غير الزراعية بالولايات المتحدة بعد أن أظهرت بيانات وظائف القطاع الخاص على عكس المتوقع الشهر الماضي.
وارتفع للعقود الآجلة ارتفاعات في بداية تعاملات اليوم الجمعة 0.26% إلى 1809.20 دولار للأوقية، وزاد سعر الذهب للتسليم الفوري 0.19% إلى 1808 دولار للاوقية.