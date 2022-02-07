أسعار الدواجن والبيض اليوم الاثنين 7 فبراير 2022

الاقتصاد
بوابة الفجر
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استقرت أسعار الدواجن والبيض في السوق المحلي اليوم الاثنين 7 فبراير 2022، وسط توقعات بانخفاض أسعارها مع تقديم الحكومة العديد من المحفزات  لصناعة الدواجن.

 

وسجل سعر طبق البيض  بجميع انواعه فى السوق المحلي تسليم  المزرعة ما يتراوح بين 46 و49 جنيهًا ؛ ليصل إلى المستهلك بسعر يتراوح بين 50 و55 جنيهًا مقابل 55 و60 جنيهًا.

 

واستقر سعر كيلو الدواجن البيضاء  بالأسواق في المتوسط ما   بين 31 و32 جنيهًا للكيلو، بينما تراوح سعر كيلو الدواجن البلدي بين 41 و42 جنيهًا للكيلو،

 


  

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