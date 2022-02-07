جهاز القاهرة الجديدة يواصل تسليم وحدات مشروع دار مصر

الاقتصاد
بوابة الفجر
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يواصل  جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، اليوم تسليم 3240 وحدة سكنية من تسليمات مشروع «دار مصر» المرحلة التكميلية والمرحلة الثانية منطقة الأندلس كود (211 - 311 – 431).

وأوضح المهندس أمين غنيم، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، أنه سيتم  اليوم الإثنين 7/2/2022، تسليم وحدات العمارة رقم 9، يوم الثلاثاء 8/2/2022، ووحدات العمارة 152، يوم الأربعاء 9/2/2022، ووحدات العمارة 59، يوم الأحد 13/2/2022، ووحدات العمارة 60، يوم الإثنين 14/2/2022، ووحدات العمارة 61، يوم الثلاثاء 15/2/2022، ووحدات العمارة 62، يوم الأربعاء 16/2/2022، ووحدات العمارة 89، يوم الأحد 20/2/2022، ووحدات العمارة 94، يوم الإثنين 21/2/2022، ووحدات العمارة 95، يوم الثلاثاء 22/2/2022، ووحدات العمارة 96، يوم الأربعاء 23/2/2022.


وأضاف رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة، أنه سيتم تسليم وحدات العمارة 97، يوم الأحد 27/2/2022، ووحدات العمارة 5، يوم الإثنين 28/2/2022، ووحدات العمارة 285، يوم الثلاثاء 1/3/2022، ووحدات العمارة 286، يوم الأربعاء 2/3/2022، ووحدات العمارة 121، يوم الأحد 6/3/2022، ووحدات العمارة 122، يوم الإثنين 7/3/2022، ووحدات العمارة 123، يوم الثلاثاء 8/3/2022، ووحدات العمارة 124، يوم الأربعاء 9/3/2022، ووحدات العمارة 157، يوم الأحد 13/3/2022، ووحدات العمارة 158، يوم الإثنين 14/3/2022، ووحدات العمارة 27، يوم الثلاثاء 15/3/2022، ووحدات العمارة 28، يوم الأربعاء 16/3/2022، ووحدات العمارة 113، يوم الأحد 20/3/2022، ووحدات العمارة 114، يوم الإثنين 21/3/2022، ووحدات العمارة 135، يوم الثلاثاء 22/3/2022، ووحدات العمارة 136، يوم الأربعاء 23/3/2022، ووحدات العمارة 137، يوم الأحد 27/3/2022، ووحدات العمارة 138، يوم الإثنين 28/3/2022، ووحدات العمارة 296، يوم الثلاثاء 29/3/2022، ووحدات العمارة 297، يوم الأربعاء 30/3/2022، ووحدات العمارة 10، يوم الأحد 3/4/2022، ووحدات العمارة 83، يوم الإثنين 4/4/2022، ووحدات العمارة 84، يوم الثلاثاء 5/4/2022، ووحدات العمارة 111، يوم الأربعاء 6/4/2022.

وأشار رئيس جهاز القاهرة الجديدة، إلى أنه سيتم تسليم وحدات العمارة 112، يوم الأحد 10/4/2022، ووحدات العمارة 145، يوم الإثنين 11/4/2022، ووحدات العمارة 146، يوم الثلاثاء 12/4/2022، ووحدات العمارة 147، يوم الأربعاء 13/4/2022، ووحدات العمارة 153، يوم الأحد 17/4/2022، ووحدات العمارة 154، يوم الإثنين 18/4/2022، ووحدات العمارة 214، يوم الثلاثاء 19/4/2022، ووحدات العمارة 215، يوم الأربعاء 20/4/2022، ووحدات العمارة 216، يوم الأحد 24/4/2022، ووحدات العمارة 217، يوم الإثنين 25/4/2022، ووحدات العمارة 218، يوم الثلاثاء 26/4/2022، ووحدات العمارة 219، يوم الأربعاء 27/4/2022، ووحدات العمارة 222، يوم الأحد 8/5/2022، ووحدات العمارة 223، يوم الإثنين 9/5/2022، ووحدات العمارة  224 يوم الثلاثاء 10/5/2022، ووحدات العمارة 225، يوم الأربعاء 11/5/2022، ووحدات العمارة  226، يوم الأحد 15/5/2022، ووحدات العمارة 227، يوم الإثنين 16/5/2022، ووحدات العمارة 228، يوم الثلاثاء 17/5/2022، ووحدات العمارة 229، يوم الأربعاء 18/5/2022، ووحدات العمارة 241، يوم الأحد 22/5/2022، ووحدات العمارة 242، يوم الإثنين 23/5/2022، ووحدات العمارة 243، يوم الثلاثاء 24/5/2022، ووحدات العمارة 244، يوم الأربعاء 25/4/2022، ووحدات العمارة 245، يوم الأحد 29/5/2022، ووحدات العمارة 246، يوم الإثنين 30/5/2022، ووحدات العمارة 247، يوم الثلاثاء 31/5/2022، ووحدات العمارة 248، يوم الأربعاء 1/6/2022.

وقال: سيتم تسليم وحدات العمارة 264، يوم الأحد 5/6/2022، ووحدات العمارة 265، يوم الإثنين 6/6/2022، ووحدات العمارة 273، يوم الثلاثاء 7/6/2022، ووحدات العمارة 274، يوم الأربعاء8/6/2022، ووحدات العمارة 275، يوم الأحد 12/6/2022، ووحدات العمارة 276، يوم الإثنين 13/6/2022، ووحدات العمارة 277، يوم الثلاثاء 14/6/2022، ووحدات العمارة 278، يوم الأربعاء 15/6/2022، ووحدات العمارة 279، يوم الأحد 19/6/2022، ووحدات العمارة 280، يوم الإثنين 20/6/2022، ووحدات العمارة 256، يوم الثلاثاء 21/6/2022، ووحدات العمارة 257، يوم الأربعاء 22/6/2022، ووحدات العمارة 270، يوم الأحد 26/6/2022، ووحدات العمارة 259، يوم الإثنين 27/6/2022، ووحدات العمارة 260، يوم الثلاثاء 28/6/2022، ووحدات العمارة 261، يوم الأربعاء 29/6/2022، ووحدات العمارة 233، يوم الأحد 3/7/2022، ووحدات العمارة 234، يوم الإثنين 4/7/2022، ووحدات العمارة 236، يوم الثلاثاء 5/7/2022، ووحدات العمارة 237، يوم الأربعاء 6/7/2022، ووحدات العمارة 239، يوم الأحد 17/7/2022، ووحدات العمارة 240، يوم الإثنين 18/7/2022، ووحدات العمارة 208، يوم الثلاثاء 19/7/2022، ووحدات العمارة 209، يوم الأربعاء 20/7/2022.

ونوه رئيس الجهاز عن أنه سيتم تسليم وحدات العمارة 210، يوم الأحد 24/7/2022، ووحدات العمارة 211، يوم الإثنين 25/7/2022، ووحدات العمارة 212، يوم الثلاثاء 26/7/2022، ووحدات العمارة 213، يوم الأربعاء 27/7/2022، ووحدات العمارة 230، يوم الأحد 31/7/2022، ووحدات العمارة 231، يوم الإثنين 1/8/2022، ووحدات العمارة 200، يوم الثلاثاء 2/8/2022، ووحدات العمارة 201، يوم الأربعاء 3/8/2022، ووحدات العمارة 202، يوم الأحد 7/8/2022، ووحدات العمارة 203، يوم الاثنين 8/8/2022، ووحدات العمارة 206، يوم الثلاثاء 9/8/2022، ووحدات العمارة 207، يوم الأربعاء 10/8/2022، ووحدات العمارة 204، يوم الأحد 14/8/2022، ووحدات العمارة 205، يوم الإثنين 15/8/2022، ووحدات العمارة 183، يوم الثلاثاء 16/8/2022، ووحدات العمارة 184، يوم الأربعاء 17/8/2022، ووحدات العمارة 185، يوم الأحد 21/8/2022، ووحدات العمارة 186، يوم الإثنين 22/8/2022، ووحدات العمارة 187، يوم الثلاثاء 23/8/2022، ووحدات العمارة 188، يوم الأربعاء 24/8/2022، ووحدات العمارة 174، يوم الأحد 28/8/2022، ووحدات العمارة 191، يوم الإثنين 29/8/2022، ووحدات العمارة 189، يوم الثلاثاء 30/8/2022، ووحدات العمارة 190، يوم الأربعاء 31/8/2022.

وأكد المهندس أمين غنيم، أنه سيتم تسليم وحدات العمارة 175، يوم الأحد 4/9/2022، ووحدات العمارة 176، يوم الإثنين 5/9/2022، ووحدات العمارة 177، يوم الثلاثاء 6/9/2022، ووحدات العمارة 178، يوم الأربعاء 7/9/2022، ووحدات العمارة 179، يوم الأحد 11/9/2022، ووحدات العمارة 180، يوم الإثنين 12/9/2022، ووحدات العمارة 181، يوم الثلاثاء 13/9/2022، ووحدات العمارة 182، يوم الأربعاء 14/9/2022، ووحدات العمارة 164، يوم الأحد 18/9/2022، ووحدات العمارة 166، يوم الإثنين 19/9/2022، ووحدات العمارة 167، يوم الثلاثاء 20/9/2022، ووحدات العمارة 168، يوم الأربعاء 21/9/2022، ووحدات العمارة 169، يوم الأحد 25/9/2022، ووحدات العمارة 170، يوم الإثنين 26/9/2022، ووحدات العمارة 171، يوم الثلاثاء 27/9/2022، ووحدات العمارة 192، يوم الأربعاء 28/9/2022، ووحدات العمارة 103، يوم الأحد 2/10/2022، ووحدات العمارة 194، يوم الإثنين 3/10/2022، ووحدات العمارة 195، يوم الثلاثاء 4/10/2022، ووحدات العمارة 196، يوم الأربعاء 5/10/2022، ووحدات العمارة 197، يوم الأحد 9/10/2022، ووحدات العمارة 198، يوم الإثنين 10/10/2022، ووحدات العمارة 199، يوم الثلاثاء 11/10/2022.
 

 

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