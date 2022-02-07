بيان الأرصاد الجوية بشأن طقس اليوم الاثنين.. شبورة وارتفاع درجات الحرارة

قالت الأرصاد الجوية في بيانها إنه يسود البلاد ارتفاع في درجات الحرارة اليوم الاثنين مع تعرض البلاد لشبورة مائية، معلنة عن توقعاتها بشأن حالة الطقس اليوم.

ارتفاع الحرارة اليوم

وأكدت الأرصاد الجوية أن البلاد اليوم الاثنين تشهد ارتفاع في الحرارة، وتشهد القاهرة الكبرى اعتدال في حالة الطقس نهارا ويكون الطقس شديد البرودة ليلا.

طقس معتدل نهارا في الوجه البحري

وتوقعت الأرصاد الجوية أنه يسود البلاد طقس معتدل نهارا على جنوب الوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري.

طقس مستقر على السواحل الشمالية

كما أوضحت الأرصاد الجوية أنه يسود طقس مستقر ومعتدل على السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، ويكون الطقس صقيع ليلا.

طقس دافئ على جنوب سيناء

وأشارت الأرصاد الجوية إلى أنه يسود البلاد طقس دافئ على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب الصعيد.

طقس معتدل على شمال الصعيد

وعن حالة الطقس في شمال الصعيد، وفقا لبيان الأرصاد الجوية، تبين أنه يسود طقس معتدل على شمال الصعيد.

طقس اليوم شديد البرودة ليلا

وفي الليل يكون الطقس شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء يصل إلى حد الصقيع على وسط سيناء، كما أعلنت الأرصاد الجوية في البيان.



شبورة مائية

وفي الصباح تعرضت البلاد لشبورة مائية على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.



درجات الحرارة اليوم

وعن درجات الحرارة اليوم، تسجل القاهرة العظمى 20 درجة والصغرى 11 درجة، والإسكندرية العظمى 19 والصغرى 12 درجة.

أما درجات الحرارة في مطروح فتسجل العظمى 19 درجة والصغرى 09 درجة، وسوهاج العظمى 21 درجة والصغرى 08 درجة.

وعن درجات الحرارة في قنا فتصل العظمى لـ 24 درجة والصغرى 08 درجة، وأسوان العظمى 25 درجة والصغرى 09 درجة، وسانت كاترين العظمى 13 درجات والصغرى 00