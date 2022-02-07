برلنتي عامر تتصدر تريند جوجل بعد إعلان انفصالها عن سعد الصغير

تصدرت الفنانة برلنتي عامر تريند جوجل، خلال الساعات الماضية، وهذا بعد إعلانها خبر انفصالها من الفنان والمطرب الشعبي سعد الصغير.

انفصال برلنتي عامر عن سعد الصغير

وكشفت برلنتي عامر الزوجة الثانية للفنان سعد الصغير، عن انفصالها عنه بعد مرور عام من زواجهما، حيث كتبت عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، قائلة: “بكل الحب والتقدير لشخص سعد الصغير تم الانفصال بيني وبين سعد طلاق نهائي”.

وعن أبرز المعلومات حول برلنتي عامر طليقة الفنان سعد الصغير، تستعرض بوابة “الفجر” الإلكترونية النقاط التالية:

- لدي برلنتي عامر لطفلين أحدهما 6 سنوات والآخر 9 أعوام، يحبون سعد الصغير ويحبهم كثيرا.

- تزوجت برلنتي عامر من سعد الصغير في شهر فبراير من العام الماضي 2021، دون حفل زفاف، ولكنه قدم لها ألماظ، قائلة في تصريحات سابقة:"جابلي شبكة كبيرة طقم دهب وخاتم ألماظ كمان".

- شاركت برلنتي عامر في مسلسل نوايا بريئة الذي عرض عام 2016، وكان هذا العمل بداية ظهورها على الشاشة.

- شاركت برلنتي عامر في أكثر من عمل فني فيما بعد، أبرزهم: “كلمة سر، عشان خارجين، سقوط حر، رمضان كريم، وولاد إمبابة”.

-قدمت برلنتي عامر كليب بالسلامة، الذي تم طرحه العام الماضي.

- قالت عن زوجة سعد الصغير سابقا: “أنا فعلا بحبها وبقدرها، لكن هي بتهاجمني جدًا.. وطبعا بسبب الغيرة”.