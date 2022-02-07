في هذا الموعد.. محمد هنيدي ينتهي من تصوير فيلمه الجديد "الجواهرجي"

الفجر الفني
محمد هنيدي
محمد هنيدي
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يواصل الفنان محمد هنيدي حاليًا تصوير فيلمه الجديد "الجواهرجي"، استعدادًا لعرضه بالسينمات خلال الفترة المقبلة.

وقد انتهى المخرج إسلام خيري  من تصوير 95 % من مشاهد الفيلم،  ويتبقى له خمسة أيام على الانتهاء من التصوير تمامًا، وبعدها يدخل الفيلم مرحلة الميكساج والمونتاج استعدادًا لعرضه بالسينمات خلال الفترة المقبلة.

فيلم "الجواهرجي" بطولة محمد هنيدي، منى زكي، لبلبة، أحمد السعدني، ريم مصطفى، آسر ياسين، أحمد حلاوة، عارفة عبد الرسول، وتارا عماد، وهو من إخراج إسلام خيري، وتأليف عمر طاهر.

محمد هنيدى مني زكي فيلم الجواهرجي أحمد السعدنى
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