"جنايات الإسكندرية" تتسلم تقرير الطب النفسي للمتهمين بقتل فتاة مول كفر الدوار

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تسلمت محكمة جنايات الإسكندرية، تقرير الطب النفسي حول الحالة العقلية للمتهمة الأولى وآخر في القضية المعروفة إعلاميا بقتل "فتاة مول كفر الدوار" لبدء محاكمتهم اليوم في الدائرة 35 جنايات.

وبدأت أحداث الواقعة، حين تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، إخطارا من مركز شرطة كفر الدوار، يفيد العثور على جثة فتاة مقتولة داخل مول شهير بكفر الدوار.

 وكشفت التحريات أن وراء ارتكاب الواقعة صديقتها، وتدعى "نورهان"، واثنين آخرين أحدهما من أقارب المتهمة يدعى "محمد"، وصديقه "أحمد"، مقيمين بمركز كفر الدوار، بدافع السرقة.

وتبين من التحريات أن صديقة المجني عليها، هي التي رتبت للجريمة وخططت لها، وجلست قبل ارتكابها بربع ساعة مع المجني عليها، التي أحضرت لها كوبًا من العصير، وجلستا تتبادلان الحديث، ثم أرسلت لصديقيها رسالة بأن العيادة خالية فتوجها إليها.

 وقامت صديقة المجني عليها، بمغافلتها بحجة أنها ستتحدث معها في موضوع خاص بينما قام المتهمان، اللذان ادعيا أنهما مرضى، بمحاولة سرقة الإيراد، فاكتشفت المجني عليها ذلك وحاولت الصراخ.

وأكدت اعترافات المتهمين، أنهم قاموا بتكميم فمها بينما كانت المتهمة تستغيث وقاموا بضربها بقوة على رأسها، حتى ماتت وفروا هاربين، وبتقنين الإجراءات تم إلقاء القبض عليهم، وبعرضهم على النيابة التي قررت حبسهما، وإحالتهم إلى محكمة الجنايات بمحكمة الإسكندرية.

 

 

 

 

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