موسيماني يتلقى خبرا سارا قبل مواجهة بالميراس

عاد حسام حسن، مهاجم الأهلى، للمشاركة في التدريبات الجماعية للفريق، والتى أقيمت صباح اليوم، على ملعب الكريكيت بأبو ظبى فى الإمارات.



وخضع حسام حسن لاختبار طبى قبل بداية المران للاطمئنان على تعافيه من الإصابة بشد فى عضلة السمانة وجاهزيته للمشاركة فى تدريبات الفريق الجماعية.



وشارك حسام حسن للمرة الأولى فى فقرات مران الأهلى الجماعى بشكل كامل اليوم بعد تعافيه من "شد عضلة السمانة".



وحرص الجهاز الفنى للأهلى على استئناف تدريبات الفريق دون راحة، استعدادا لمباراة نصف نهائى كأس العالم للأندية أمام بالميراس البرازيلي.

