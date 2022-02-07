موسيماني يتلقى خبرا سارا قبل مواجهة بالميراس

الفجر الرياضي
الاهلي
الاهلي
Advertisements

عاد حسام حسن، مهاجم الأهلى، للمشاركة في التدريبات الجماعية للفريق، والتى أقيمت صباح اليوم، على ملعب الكريكيت بأبو ظبى فى الإمارات.


وخضع حسام حسن لاختبار طبى قبل بداية المران للاطمئنان على تعافيه من الإصابة بشد فى عضلة السمانة وجاهزيته للمشاركة فى تدريبات الفريق الجماعية.


وشارك حسام حسن للمرة الأولى فى فقرات مران الأهلى الجماعى بشكل كامل اليوم بعد تعافيه من "شد عضلة السمانة".


وحرص الجهاز الفنى للأهلى على استئناف تدريبات الفريق دون راحة، استعدادا لمباراة نصف نهائى كأس العالم للأندية أمام بالميراس البرازيلي.
 

حسام حسن الأهلي كاس العالم للاندية بالميراس
ads
Advertisements

الأكثر قراءة

شاهد ضربات جزاء مصر والسنغال في نهائي أمم إفريقيا

عاجل.. 4 قرارات مهمة من الرئيس السيسي.. تعرف عليها

تحليل على الطاير.. قرار غريب من كيروش وصلاح حرم مصر من التتويج بأمم إفريقيا

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وبالميراس البرازيلي في نصف نهائي مونديال الأندية

أفشة يوجه رسالة قوية لمنتخب مصر بعد خسارة إفريقيا

قرار مهم من وزير التعليم العالي بشأن الأطباء والصيادلة المحالين للمعاش

أقوال أسرة عجوز دار السلام المنتحر: خسر أمواله كلها

موعد مباراة الهلال ضد تشيلسي في نصف نهائي مونديال الأندية