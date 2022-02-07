تشافي يطلب صفقة جديدة من برشلونة

طلب تشافي هيرنانديز المدير الفني لفريق برشلونة الإسباني من إدارة النادي ضرورة التعاقد مع صفقة من العيار الثقيل من داخل نادي إشبيلية في الصيف المقبل.



وحسبما ذكرت صحيفة سبورت الإسبانية فأن هيرنانديز بعدما عقد العديد من الصفقات المميزة في الخط الهجومي للفريق بقدوم فيران توريس وأوباميانج مع الصحول على خدمات أداما تراوري على سبيل الإعارة مع خيار الشراء، يركز حاليا المدرب على التعزيزات الدفاعية.



وأوضح أنه بالرغم من هوس إدارة النادي بالتعاقد مع هالاند مهاجم دورتموند في الصيف المقبل إلا أن تشافي يري بأنه من الضروري تحسين الدفاع أولا في الصيف القادم.



وأكدت الصحيفة على أن تشافي طلب من برشلونة التعاقد مع كوندي مدافع إشبيلية حيث يعتقد المدير الفني بأن المدافع الفرنسي يملك ملف شخصي مميز وإمكانيات فنية على أعلى مستوي بجانب قدرته على قيادة الدفاع في المستقبل.



وكان كوندي أحد طلبات تشافي الأولى عندما وصل إلى برشلونة لأن المدير الفني يدرك جيدا بأن الفريق يحتاج إلى ثورة حقيقة في الخط الدفاعي سواء على مستوي الأظهرة أو في مركز قلب الدفاع.



ويفاوض حاليا على العديد من اللاعبين للتعاقد معها في الدفاع أبرزها ثنائي تشيلسي أزبيليكويتا وكريستنسن مع دخول كوندي أيضا في الصورة.

