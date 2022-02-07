سعر الريال السعودي اليوم الاثنين 7-2-2021 بالبنوك العاملة في مصر

منوعات
الريال السعودي
الريال السعودي
Advertisements

تبحث المواطنون والمقيمون في جمهورية مصر العربية عن سعر الريال السعودي بشكل دوري، حيث تعد المملكة العربية السعودية من أكثر الوجهات التي يذهب الكثيرون للعمل إليها، ما يجعل الريال من الأور المرتبطة دوما بالجنيه المصري ووجهة المغتربين.

 

سعر الريال السعودي اليوم الاثنين



وتساءل الكثيرون اليوم الاثنين السابع من فبراير 2022 عن سعر الريال السعودى في عدد من البنوك العاملة في جمهورية مصر العربية.

 

سعر الريال السعودي اليوم الاثنين 7 فبراير 2022


وسجل سعر الريال السعودي استقرارا اليوم الاثنين أمام الجنيه المصرى، خلال تعاملات اليوم استقرارا في البنوك المصرية، والتي نرصد بعضها لحضراتكم خلال موضوعنا.

 

سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري اليوم
 

وشهد سعر الريال السعودي اليوم الاثنين استقرارا في البنك الأهلى المصرى وبنك مصر عند سعر 4.18 جنيه للشراء، و4.201 جنيه للبيع، وسجل استقرارا فى البنك التجارى الدولي "cib" والبنك المركزى المصري عند 4.17 جنيه للشراء، و4.20 للبيع.

 

وترصد بوابة "الفجر الإلكترونية" اليوم الأربعاء لمتابعيها الكرام  أسعار الريال السعودي في عدد من البنوك المصرية والسوق المصرفى بالسطور التالية:
 

سعر الريال السعودي اليوم الاثنين فى البنك المركزى المصرى
 

4.17  جنيه للشراء.

 

4.20  جنيه للبيع.

 

سعر الريال السعودي فى البنك الأهلى المصرى
 

4.17  جنيه للشراء.

 

4.20  جنيه للبيع.

 

سعر الريال السعودي اليوم الاثنين فى بنك مصر
 

4.18 جنيه للشراء.


4.19 جنيه للبيع.

 

سعر الريال السعودي فى بنك الإسكندرية
 

4.16  جنيه للشراء.

 

4.20  جنيه للبيع.

 

سعر الريال السعودي اليوم فى البنك التجارى الدولى 
 

4.17  جنيه للشراء.

 

4.20  جنيه للبيع.

 

سعر الريال السعودى

سعر الريال السعودى الريال السعودي سعر الريال السعودى اليوم سعر الريال الريال السعودي والجنيه المصري اسعار الريال السعودي
Advertisements

الأكثر قراءة

عاجل.. الرئيس السنغالي يفاجئ الشعب بقرار تاريخي بعد حصد أمم إفريقيا

عاجل.. المشدد 15 عاما لمتهم و7 سنوات لـ16 آخرين بـ"أحداث مجلس الوزراء"

شاهد ضربات جزاء مصر والسنغال في نهائي أمم إفريقيا

"متنزلش القهوة".. تردد قناة SSC7 HD المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي وبالميراس

تحليل على الطاير.. قرار غريب من كيروش وصلاح حرم مصر من التتويج بأمم إفريقيا

الجماهير تفاجئ منتخب مصر قبل وصوله للقاهرة

موسيماني يهاجم “فيفا” بسبب مونديال الأندية

بعد وصول بعثة المنتخب.. لاعبو الأهلي يطيرون إلى الإمارات