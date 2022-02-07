38.9 مليار دينار السيولة المحلية في الكويت بنهاية ديسمبر

تراجع حجم السيولة المحلية في دولة الكويت بختام شهر ديسمبر 2021 بنسبة 0.46% سنويًا؛ وفق الإحصائية الشهرية الصادرة عن بنك الكويت المركزي.

سجلت السيولة المحلية في القطاع المصرفي الكويتي "عرض النقد 2" نحو 38.96 مليار دينار، مقابل 39.14 مليار دينار في ديسمبر 2020.

وعلى أساس شهري، انخفضت السيولة المحلية في الكويت بنسبة 0.58% عن مستواها في نوفمبر 2021 البالغ 39.19 مليار دينار.

يذكر أن عرض النقد بمفهومه الواسع يشمل كلًا من النقود الجارية، والحسابات، وودائع الأجل، وحسابات التوفير.

وكشفت الإحصائية أن قيمة النقد المتداول والمسكوكات بفئاتهم المختلفة بلغت في ديسمبر الماضي 2.07 مليار دينار، مقارنة بـ2.23 مليار دينار بالشهر ذاته من العام السابق، بتراجع 7.17%.

ولفتت إلى أن النقد المتداول والمسكوكات في ديسمبر الماضي توزع بين 2.04 مليار دينار إجمالي أوراق النقد المتداول، و30.79 مليون دينار قيمة المسكوكات.