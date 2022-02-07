نفط عُمان يرتفع 73 سنتًا بالعقود الآجلة

الاقتصاد
بوابة الفجر
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ظهرت بيانات صادرة عن بورصة دبي للطاقة، اليوم الاثنين، ارتفاع سعر نفط عمان تسليم شهر أبريل  القادم، بواقع 73 سنتًا للبرميل.

وأشارت البيانات إلى أن سعر نفط عمان تسليم شهر أبريل، ارتفع إلى 91.38 دولار للبرميل، مقارنة بسعره يوم الجمعة الماضي، عند 90.65 دولار.

وبحسب البيانات، بلغ سعر النفط العُماني تسليم شهر مايو  المقبل 89.69 دولار للبرميل، بارتفاع 69 سنتًا للبرميل عن مستوياته السابقة، البالغة 89 دولار للبرميل.

وعالميًا، تراجع سعر خام نايمكس الأمريكي بالعقود الآجلة تسليم مارس القادم، بحلول الساعة 9:10 صباحًا بتوقيت جرينتش، بنسبة 1.07 بالمائة؛ ليصل إلى 91.32 دولار للبرميل، فاقدًا 99 سنتًا للبرميل.

وتراجع سعر خام برنت تسليم أبريل، بنسبة 0.58 بالمائة؛ ليصل إلى مستوى 92.73 دولار للبرميل، بخسائر 54 سنتًا للبرميل عن مستوياته السابقة.

 

 

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