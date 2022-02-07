"همسة للفنون والثقافة".. بسام عبد النبي يكشف تحضيراته القادمة بعد تكريمه

الفجر الفني
بسام عبد النبي
بسام عبد النبي
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أعرب بسام عبد النبي، عن سعادته الكبيرة بتكريمه مؤخرًا فى إحدى مهرجانات الموضة، والتى أقيمت بمشاركة عدد كبير من نجوم الفن والأزياء ومشاهير الموضة. 

وقال بسام عبد النبي، إن هذه الجوائز تدفعه كثيرًا إلى الأمام وتشجعه وتضع على كاهله الكثير من المسئولية بفضل توفيق كبير من الله. 

 

وعن جديده، كشف بسام عبد النبي، أنه يجهز حاليًا لعدد من الاحتفالات ومسابقات الجمال منها مهرجان "همسة الدولي للفنون والثقافة" في نسخته العاشرة ومسابقة "ملكة جمال بنت النيل" في الموسم الخامس.

 

بالإضافة إلى انتهائه من التحضيرات الأخيرة لمهرجان الغردقة الدولي في نسخته الثانية، ومؤتمر دور الإعلام في دعم وتنمية السياحة، ومهرجان "ملوك السعادة" ومسابقة "ملكات جمال ميس كوين" ومهرجان "الملكة محبوبة" وغيرها الكثير.

بسام عبد النبي مهرجان همسة للفنون والثقافة مهرجانات الموضة
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