اللاعب حمدالله يهدي أسرة الطفل ريان منزلا

تصدر اللاعب حمدالله نجم المغرب تريند محرك البحث الشهير جوجل، اليوم الاثنين الموافق السابع من فبراير 2022، بعدما أهدى أسرة الطفل ريان الذي رحل عن عالمنا بعدما سقط في بئر لمدة 5 أيام.

اللاعب حمدالله يساعد أسرة ريان

وأهدى اللاعب حمدالله أسرة الطفل ريان منزلا مجهزا حيث أشارت العديد من التقارير إلى تضرر البيت نتيجة لأعمال الحفر التي تمت بالمنطقة أثناء محاولات إنقاذه التي باءت بالفشل، بعد أيام طويلة مرت على الجميع بأسى ومرارة.

لفتة إنسانية من اللاعب حمدالله

وتعاطف اللاعب حمدالله مع عائلة الطفل ريان كما تعاطف العالم أجمع مع تلك الواقعة الانسانية التي هزت العالم، وتابعها الكثيرون في مختلف البلدان من كانوا يتمنون خروجه بسلام.

اللاعب حمدالله ينعى ريان

ونشر اللاعب حمدالله منشور له على حسابه الرسمي عبر "إنستجرام" قال فيه: "حمدنا الله وشكرناه على كل شيء، أخذ ريان وهو أحن به منا وأولى به منا، وبهذا المصاب أتقدم بأحر التعازي لعائلة ريان وأسأل الله أن يرزقهم الصبر والسلوان".

اللاعب حمدالله يتبرع بمنزل لأسرة ريان

وقرر اللاعب حمدالله صاحب الـ31 عاما إهداء أسرة الطفل ريان منزلا جديدا مجهزا من أجل العيش به، وإدخال الفرحة عليهم بعدما عانوا الأحزان خلال الأيسام الماضية بعد فقد طفلهم بشكل مأساوي.

اللاعب حمدالله يتبرع

وقال اللاعب حمدالله عبر "إنستجرام": "قررت باسمي واسم عائلتي وباسم كل المغاربة والمسلمين أن أساعد وأدخل القليل من الفرحة على عائلة ريان، والديه وإخوته، وأهديهم منزلًا مجهزًا بالكامل، ونسأل الله أن يتقبل منا ويجعلها في ميزان حسنات كل المسلمين".

اللاعب حمدالله ينال احترام العالم

ونال اللاعب حمدالله احترام وتقدير متابعي حادثة ريان صاحب الـ5 سنوات الذي سقط في بئر بقرية إغران بالتلال القريبة من مدينة شفشاون في المغرب يوم الثلاثاء الماضي، حيث تابع العالم محاولات إنقاذه، بعد ذ اللفتة الطيبة.

اللاعب حمدالله ورسالته إلى المشاهير

ودعا اللاعب حمدالله المنتقل حديثا إلى صفوف الاتحاد السعودي من نادي النصر، كل من يستطيع مساعدة أسرة الطفل الراحل ريان من مشاهير الفن والغناء والرياضة وكبار المسؤلين بمساعدتهم.