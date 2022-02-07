أسهم أوروبا تنتعش بدعم من قطاع التعدين

الاقتصاد
بوابة الفجر
Advertisements


انتعشت الأسهم الأوروبية الاثنين 7 فبراير بعد خسائر استمرت لخمسة أسابيع على التوالي، إذ طغت مكاسب أسهم التعدين ونتائج الأعمال الإيجابية على مخاوف من سلسلة من قرارات تشديد للسياسة النقدية تلوح في الأفق ومن توتر جيوسياسي.

وصعد المؤشر STOXX600 الأوروبي 0.1% بعد أن تراجع بنسبة 0.7% الأسبوع الماضي.

وقادت أسهم شركات التعدين الانتعاش بزيادتها 1.2%، إذ قفزت أسعار الألمنيوم في الصين 3%، مدعومة بمخاوف بشأن الإمداد وتوقعات نمو الطلب، فيما ارتفعت العقود الآجلة للصلب وخام الحديد في الصين بعد أن دعت جهة معنية بالتخطيط في الدولة إلى تسريع أعمال البنية التحتية.

 

Advertisements

الأكثر قراءة

عاجل.. الرئيس السنغالي يفاجئ الشعب بقرار تاريخي بعد حصد أمم إفريقيا

"متنزلش القهوة".. تردد قناة SSC7 HD المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي وبالميراس

عاجل.. المشدد 15 عاما لمتهم و7 سنوات لـ16 آخرين بـ"أحداث مجلس الوزراء"

شاهد ضربات جزاء مصر والسنغال في نهائي أمم إفريقيا

تحليل على الطاير.. قرار غريب من كيروش وصلاح حرم مصر من التتويج بأمم إفريقيا

الجماهير تفاجئ منتخب مصر قبل وصوله للقاهرة

موسيماني يهاجم “فيفا” بسبب مونديال الأندية

موعد مباراة الأهلي وبالميراس في كأس العالم للأندية والقنوات الناقلة