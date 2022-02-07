أسهم أوروبا تنتعش بدعم من قطاع التعدين



انتعشت الأسهم الأوروبية الاثنين 7 فبراير بعد خسائر استمرت لخمسة أسابيع على التوالي، إذ طغت مكاسب أسهم التعدين ونتائج الأعمال الإيجابية على مخاوف من سلسلة من قرارات تشديد للسياسة النقدية تلوح في الأفق ومن توتر جيوسياسي.

وصعد المؤشر STOXX600 الأوروبي 0.1% بعد أن تراجع بنسبة 0.7% الأسبوع الماضي.

وقادت أسهم شركات التعدين الانتعاش بزيادتها 1.2%، إذ قفزت أسعار الألمنيوم في الصين 3%، مدعومة بمخاوف بشأن الإمداد وتوقعات نمو الطلب، فيما ارتفعت العقود الآجلة للصلب وخام الحديد في الصين بعد أن دعت جهة معنية بالتخطيط في الدولة إلى تسريع أعمال البنية التحتية.