الاحتياطي الأجنبي لقطر يرتفع بنسبة 2.7%

الاقتصاد
بوابة الفجر
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ارتفعت الاحتياطيات الدولية والسيولة بالعملة الأجنبية لدى مصرف قطر المركزي في شهر يناير الماضي بنسبة 2.7% على أساس سنوي إلى 57.8 مليار دولار، بدعم من ارتفاع الاحتياطيات الرسمية بنسبة 3%، وصولًا إلى 42 مليار دولار، وذلك للشهر 46 على التوالي.

وبحسب بيانات المركزي القطري، فقد سجل الاستثمار في أذونات الخزينة الأجنبية الشهر الماضي قفزة كبيرة بنسبة 35% على أساس سنوي، لتصل إلى 32 مليار دولار، مقابل انخفاض الأرصدة لدى البنوك الأجنبية بنسبة 60% إلى نحو 5.4 مليار دولار، وتراجع الاستثمار في الذهب إلى نحو 3.3 مليار دولار.

 

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