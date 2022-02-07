مؤشر نيكي يهبط مع تراجع أسهم الصناعة

الاقتصاد
بوابة الفجر
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هبط مؤشر Nikkei القياسي الياباني الاثنين 7 فبراير مع تراجع أسهم بعض الشركات الصناعية التي جاءت نتائجها المالية مخيبة للآمال، في حين تأثرت سوق الأسهم بالمخاوف المستمرة من رفع أسعار الفائدة العالمية بوتيرة أسرع.

وعوض المؤشر بعضا من خسائره التي تكبدها في التعاملات المبكرة ليغلق على انخفاض بنسبة 0.70% مسجلا 27248.87 نقطة.

وكان شهدت أسهم القطاع الصناعي أكبر الخسائر، فهبط بنسبة 0.99%.

ونزل المؤشر TOPIX الأوسع نطاقا بنسبة 0.24%.

وارتفعت أسهم القطاع المالي مع صعود عائدات السندات بعد أن أثار تقرير التوظيف الأميركي يوم الجمعة توقعات لزيادة أسعار الفائدة زيادة كبيرة.

وارتفعت كذلك أسهم شركات الطاقة مدعومة بارتفاع سعر النفط الخام.

 

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