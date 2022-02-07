الذهب يرتفع لأعلى مستوى في أكثر من أسبوع

الاقتصاد
بوابة الفجر
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بلغت أسعار الذهب اليوم أعلى مستوياتها في أكثر من أسبوع، إذ ساعدت الضغوط التضخمية الناجمة عن ارتفاع أسعار النفط في التخفيف من أثر زيادة عوائد سندات الخزانة الأمريكية بعد تقرير إيجابي للوظائف، في حين تدعم الإقبال على المعدن أيضا بانخفاض الأسهم.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.2 % إلى 1810.85 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 07:24 بتوقيت جرينتش بعد أن سجل أعلى مستوياته منذ 27 يناير   عند 1814.91 دولار في وقت سابق من الجلسة. وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2 % إلى 1811.70 دولار حسب رويترز.

وقال ستيفن إينيس الشريك الإداري في إس.بي.آي أسيت ماندجمنت "العامل الأكبر في التضخم حاليا، بخلاف مشكلات سلاسل التوريد، هو أسعار النفط. وهذه مشكلة بغض النظر عن مدى ارتفاع أسعار الفائدة.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة 1.2 بالمئة إلى 22.74 دولار للأوقية، واستقر البلاتين عند 1023.52 دولار، وصعد البلاديوم 0.7 بالمئة إلى 2301.19 دولار.

 

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