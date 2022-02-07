الجيزة تنفذ 32 إزالة لمنشآت وتعديات على الطرق والري في البدرشين

أخبار مصر
جانب من الإزالة
جانب من الإزالة
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شنت محافظة الجيزة، حملات مكبرة لإزالة التعديات على الأراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية، وذلك في إطار تنفيذ المرحلة الثانية  للموجة الـ19 لإزالة التعديات على الأراضي المملوكة للدولة على مستوى الجمهورية.

وكلف اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بعدم السماح بوجود التعديات مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين ورصد أي مخالفات أو تعديات على الطرق وعلى الأراضي أملاك الدولة.

وفي ذلك الإطار تمكنت محافظة الجيزة بواسطة مركز ومدينة البدرشين بتنفيذ ٣٢ قرار إزالة للتعديات على الأراضي أملاك الدولة بمساحة إجمالية ١٢٩٥م٢.

وشملت إزالة التعديات، تنفيذ ٢٥ قرار لأراضي ولاية هيئة الطرق على مساحة ٨٩٥ م٢ بالإضافة إلى تنفيذ ٧ قرارات إزالة لتعديات على أراضي  ولاية الموارد المائية والري بمساحة ٤٠٠م٢ وذلك بمناطق طريق مصر أسيوط الزراعي وترعة الجيزة وقري المرازيق والطرفاية وأبورجوان القبلي والبحرية والشوبك ونزلة الشوبك.

وضمت المنشأة المخالفة التي تم إزالتها غرف خرسانية وبالبلوك ومحلات مسقوفة بالصاج وهناجر صغيرة ومنشآت مخالفة.

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