البابا تواضروس يستقبل الرئيس العام للرهبنة الفرنسيسكانية 

أقباط وكنائس
جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
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استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني، في المقر البابوي بالقاهرة اليوم الاثنين، الأب ماسيمو فوساريلي، الرئيس العام للرهبنة الفرنسيسكانية في العالم الذي يزور مصر حاليًا. 

ودار الحوار أثناء اللقاء حول تاريخ الرهبنة القبطية والأديرة وانتشارها في كل العالم وأيضًا عن نشأة الرهبنة الفرنسيسكانية في مصر والعالم.

وحضر اللقاء  الأب مراد مجلع الخادم الإقليمي للرهبنة الفرنسيسكانية بمصر ووفد من الرهبان الفرنسيسكانيين.

وفي نهاية اللقاء أهدى قداسة البابا للوفد الفرنسيسكاني أيقونة العائلة المقدسة مع بعض الكتب الرهبانية.

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