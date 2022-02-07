بدء صلاة جنازة الأرشمندريت موريس خوري بكاتدرائية الروم بالظاهر

أقباط وكنائس
موريس خوري
موريس خوري
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بدأت منذ قليل، صلاة الجنازة للأرشمندريت موريس خوري، راعي كنيسة العذراء الطاهرة للروم الكاثوليك بمصر الجديدة، بكاتدرائية القيامة للروم الكاثوليك بالظاهر.

وكان قد نعاه عدد من رؤساء الكنائس فقالت كنيسة الروم الكاثوليك ببيت لحم: "ينعي قدس الأب يعقوب أبو سعدي، راعي كنيسة الام البتول للروم الكاثوليك ببيت لحم وأبناءه وكريماته وأبناء عائلة أبو سعدي، ورعية بيت لحم، وبيت جالا للروم الكاثوليك قدس الأب والصديق العزيز، الأب الأرشمندريت موريس خوري، راعي كنيسة العذراء الطاهرة للروم الكاثوليك في العاصمة المصرية القاهرة، الذي انتقل إلى الأمجاد السماوية بعد حياة حافلة بالعطاء والتضحية في خدمة هيكل الرب والناس، ويتقدمون من صاحب السيادة المطران جورج بكر، النائب البطريركي للروم الكاثوليك في مصر والسودان، والآباء الكهنة أحر التعازي والمواساة بفقدان الأب موريس إيمانا بقيامة الرب من بين الأموات". 

صلاة الجنازة موريس خوري راعي كنيسة كنيسة كنيسة العذراء الطاهرة الكاثوليك كاتدرائية القيامة للروم الكاثوليك
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