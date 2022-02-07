تكريم الدارسين بمعهد الرعاية والتربية فرع ملوي

أعلنت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، منذ قليل، تكريم نيافة الأنبا ديمتريوس أسقف ملوي وأنصنا والأشمونين الآباء الكهنة والخدام والخادمات الذين أتموا الدراسة وحصلوا على دبلومة دراسات عليا من معهد الرعاية والتربية فرع ملوي، أقسامه المختلفة: كتاب مقدس، إرشاد نفسي، إرشاد روحي، إرشاد أسري، رعاية كنسية، حياة الكنسية.

وحصل خريجو المعهد، فرع ملوي، على تقديرات تتراوح ما بين امتياز وجيد جدًا.

جدير بالذكر أن فرع ملوي، قد تم افتتاحه منذ عامين، وتعد هذه أولى دفعات خريجيه.