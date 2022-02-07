الكنيسة الأسقفية تنظم مؤتمرًا لخدام مدارس الأحد

نظمت الكنيسة الأسقفية، مؤتمرًا لتدريب خدام مدارس الأحد، من الكنائس الأسقفية بكل المحافظات، حيث حضر نحو 70 متدربًا على مدار يومين وذلك في كاتدرائية جميع القديسين بالزمالك بحضور دكتور سامي فوزي رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية والقس يشوع يعقوب راعي لجنة مدارس الأحد.

من جانبه قدم المطران سامي فوزي، رؤية الإبروشية لهذا العام والتي تحمل عنوان "كنيسة حية لمجتمع افضل"، مؤكدًا على أهمية دور خادم مدارس الأحد في تحقيق هذه الرؤية وغرسها في طفل اليوم الذي يمثل كنيسة الغد كما صلى مقدما كل الدعم والتشجيع للخدمة والخدام.

واهتم المؤتمر بتقديم منهج لقادة مدارس الأحد، وتوفير الكتب للطفل والمعلم من جميع الأعمار والتدريب على طريقة استخدامه.

وتضمن المؤتمر محاضرة عن كيفية تقديم الدرس بخمسة خطوات شيقة وورشة للأشغال اليدوية وتقديم أفكار مبتكرة من الخامات المتاحة وأيضا محاضرة عن صحة الطفل وكيفية اكتشاف الأمراض الشائعة وتنبيه الأهل لها مثل الأنيميا والديدان وضعف البصر وADHD كما شارك خدام الكنائس بأوقات للتسبيح والعبادة.