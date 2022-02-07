أسقف دشنا للأقباط الأرثوذكس يزور لفاو قبلي

قال القمص موسى إبراهيم، المتحدث الرسمي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، إنه زار نيافة الأنبا تكلا، أسقف دشنا قرية ف أو قبلي.

وأضاف القمص موسى إبراهيم، في بيان رسمي صدر اليوم الإثنين، عبر الصفحة الرسمية لمركز الكنيسة الإعلامي عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أنه صلى القداس الإلهي بكنيسة الشهيدة دميانة، بالقرية، وخلاله دشن أيقونات الكنيسة الموجودة في حامل الأيقونات (الأيكونوستاس) إلى عدد من أواني الخدمة.

في سياق آخر احتفلت أمس الكنيسة الأرثوذكسية، برئاسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، اليوم، بذكرى الأعياد السيدية الثلاثة البشارة والميلاد والقيامة.

وقال كتاب السنكسار الكنسي، الذي يُتلى على مسامع الأقباط بشكل يومي، إنه على غير العادة الشهرية لا يحتفل بتذكار الأعياد السيدية الثلاثة البشارة والميلاد والقيامة في شهرى طوبة وأمشير لأنهما يقعان خارج الفترة من البشارة بالحمل الإلهي إلى الميلاد، كما أنهما يرمزان للناموس والأنبياء، لذلك الطقس سنوي.