مارس القادم.. محاكمة 17 متهما لجلبهم 6 أطنان حشيش عبر ميناء الإسكندرية

قررت محكمة جنايات الإسكندرية، تأجيل محاكمة 17 متهما لاتهامهم بجلب 6 أطنان حشيش عبر ميناء الإسكندرية، لاستكمال المرافعة عن باقي المتهمين.

وتعود القضية رقم 3335 سنة 2019 جنايات قسم شرطة الجمرك عندما تلقي مدير أمن الإسكندرية إخطارا من ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بضبط مركب صيد تحمل كميات كبيرة من مخدر الحشيش من خارج البلاد.

وكانت تحريات ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات توصلت قيام عدد 17 متهما كونوا تشكيلا عصابيا لجلب المواد المخدرة إلى البلاد عبر البحر المتوسط مستخدمين مركب صيد فتم استصدار إذن من النيابة العامة وبالتنسيق مع القوات البحرية تمكنوا من ضبط المركب داخل المياه الإقليمية وعلى متنها عدد مائتين وستين جوال تزن "6 أطنان حشيش" فتم التحفظ علي المركب والمضبوطات والقبض علي المتهمين وبعرضهم على النيابة العامة قررت إحالتهم إلى محكمة جنايات الإسكندرية قررت تأجيل محاكمة المتهمين لجلسة 5 مارس القادم.