موعد مباراة الأهلي وبالميراس في نصف نهائي مونديال الأندية والقنوات الناقلة
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نجح النادي الأهلي في تخطي عقبة مونتيري المكسيكي في افتتاحية مبارياته في بطولة كأس العالم للأندية 2021 والتي تستضيفها الإمارات العربية المتحدة، والوصول إلى الدور نصف النهائي.
مباراة الأهلي وبالميراس
وتأهل الأهلي إلى الور نصف النهائي بعدما فاز بهدف دون رد على مونتيري المكسيكي، سجله الظهير الأيمن للفريق محمد هاني، ليضرب موعدا أمام بالميراس البرازيلي في مواجهة يسعى المارد الأحمر خلالها إلى الفوز والوصول إلى النهائي.
وترصد بوابة الفجر الإلكترونية لقرائها الكرام تفاصيل مباراة الأهلي وبالميراس البرازيلي في السطور التالية:
وتنطلق مباراة الأهلي وبالميراس البرازيلي غدا الثلاثاء الموافق الثامن من فبراير 2022، في تمام السادسة والنصف بتوقيت القاهرة السابعة والنصف بتوقيت الرياض الـ8:30 بتوقيت أبوظبي، في نصف نهائي مونديال الأندية.
القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وبالميراس
وأعلنت مجموعة قنوات إس إس سي ssc السعودية عن نقل مباراة الأهلي وبالميراس السعودي عبر ترددها على عرب سات، كما سيتم نقله عبر تطبيق قنوات أبوظبي الرياضية.