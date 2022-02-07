موعد مباراة الأهلي وبالميراس في نصف نهائي مونديال الأندية والقنوات الناقلة

نجح النادي الأهلي في تخطي عقبة مونتيري المكسيكي في افتتاحية مبارياته في بطولة كأس العالم للأندية 2021 والتي تستضيفها الإمارات العربية المتحدة، والوصول إلى الدور نصف النهائي.