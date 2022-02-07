انخفاض معدل البطالة في سويسرا خلال يناير الماضي



قالت وزارة الدولة للشؤون الاقتصادية في سويسرا اليوم الاثنين إن معدل البطالة انخفض خلال شهر يناير الماضي.

وتراجع معدل البطالة بعد حساب المتغيرات الموسمية إلى 2.3% في يناير مقارنة بـ2.4% في ديسمبر الماضي.

وبلغ معدل البطالة دون حساب المتغيرات الموسمية 2.6%. وكان الاقتصاديون قد توقعوا ارتفاع المعدل إلى 2.7%.

وارتفع عدد العاطلين المسجلين بواقع 540 شخصا ليصل إلى 122 ألفا و268 شخصا في يناير الماضي. وسجل معدل البطالة بين الشباب ممن يبلغون من العمر 15 و24 عاما 2.0% الشهر الماضي.