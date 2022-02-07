انخفاض معدل البطالة في سويسرا خلال يناير الماضي
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قالت وزارة الدولة للشؤون الاقتصادية في سويسرا اليوم الاثنين إن معدل البطالة انخفض خلال شهر يناير الماضي.
وتراجع معدل البطالة بعد حساب المتغيرات الموسمية إلى 2.3% في يناير مقارنة بـ2.4% في ديسمبر الماضي.
وبلغ معدل البطالة دون حساب المتغيرات الموسمية 2.6%. وكان الاقتصاديون قد توقعوا ارتفاع المعدل إلى 2.7%.
وارتفع عدد العاطلين المسجلين بواقع 540 شخصا ليصل إلى 122 ألفا و268 شخصا في يناير الماضي. وسجل معدل البطالة بين الشباب ممن يبلغون من العمر 15 و24 عاما 2.0% الشهر الماضي.