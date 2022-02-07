مسئولو "جهاز القاهرة الجديدة" يتفقدون سير العمل بوحدات المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين



قام المهندس أمين غنيم، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، يرافقه مسئولو الجهاز، بجولة تفقدية لمتابعة الأعمال الجاري تنفيذها بموقع وحدات المبادرة الرئاسية " سكن لكل المصريين " محور الإسكان فوق المتوسط، بالتجمع الثالث، والتى تقع مباشرة على محور محمد نجيب، وذلك فى ضوء توجيهات الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بالاهتمام بجودة الأعمال بالمشروعات الجاري تنفيذها بكافة المدن الجديدة.



وأوضح المهندس أمين غنيم، أنه يتم تنفيذ وحدات مشروع سكن لكل المصريين بالمدينة بعدد ٢٢٢ عمارة تضم ٥٣٢٨ وحدة سكنية بمساحات ٩٠ مترا و١٢٠ مترا بحجم استثمارات نحو ملياري جنيه كمحور إسكان جديد يتم تنفيذه بإشراف جهاز المدينة، ضمن خطة الدولة لتوفير سكن ملائم لكل المصريين.



وأشار رئيس الجهاز إلى أن المشروع سيضم جميع الخدمات، وتم اختيار موقع مميز للمشروع يطل على محور محمد نجيب وطريق العين السخنة القديم، ومقابل لحى جاردينيا ومحور الجزيرة، مؤكدًا أن مشروع سكن لكل المصريين بمدينة القاهرة الجديدة يعد من أهم المشروعات القومية التى يجرى تنفيذها ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لتوفير وحدات سكنية لجميع المواطنين.

وفي سياق متصل، قام المهندس أمين غنيم، بجولة تفقدية لمتابعة عدد من المشروعات الجاري تنفيذها بالمدينة، يرافقه المهندس خالد رجب، نائب رئيس جهاز القاهرة الجديدة لمنطقة الامتداد والمشرف على المرافق، ومسئولو الجهاز.



واستهل مسئولو جهاز القاهرة الجديدة، الجولة بمتابعة أعمال التطوير الجارية بالتجمع الأول، حيث يتم تطوير محاور التجمع الأول، وتنفيذ عدة أعمال للكبارى، ومتابعة أعمال نقل المرافق المتعارضة مع تلك الكباري، وتذليل أى عقبات تعوق تنفيذها.



كما تم المرور على أعمال المرافق الجارية بمحور يوسف السباعى، وكذا محور عباس العقاد، حيث يجري استكمال تنفيذ خطوط الانحدار الرئيسية داخل التجمع الأول والتى تعتبر جزءا من مشروع الحل الآجل لتطوير منظومة الصرف حيث تتراوح أقطار تلك الخطوط من (800 مم: 1800 مم ) لنقل مياه الصرف الصحي بطريقة الانحدار على الخطوط الرئيسية المقترح تنفيذها إلى محطة المعالجة بالجبل الأصفر بمسارها بطريق السويس وامتداده.



واستكمل مسئولو الجهاز الجولة بالمرور على الأعمال الجارية بأحياء مشروع بيت الوطن شمال منطقة الامتداد، ويرتبط بطريق القاهرة/السويس شمالا والطريق الدائري الأوسطي من الجنوب الشرقى، وامتداد طريق محمد بن زايد جنوبًا، المؤدى للعاصمة الإدارية الجديدة، ويتكون المشروع من 8 أحياء سكنية تضم 14193 قطعة أرض، بجانب منطقة الخدمات وقطع الأراضي للأحياء الأكثر تميزًا، والمحاور الرئيسية التى تربط أحياء بيت الوطن ببعضها.



ووجه رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة، بسرعة إنجاز الأعمال بأعلى جودة، وتكثيف العمل مع إضافة اطقم اخرى للمواقع لسرعة الانجاز والانتهاء من الأعمال فى موعدها.