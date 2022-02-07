بدء تسليم وحدات سكن مصر بمدينة ناصر الجديدة مارس المقبل



صرح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأن جهاز تنمية مدينة ناصر الجديدة " غرب أسيوط "، سيبدأ يوم الثلاثاء الموافق الأول من مارس 2022 وحتى يوم الخميس 10 مارس، في تسليم وحدات مشروع سكن مصر بالمدينة، والمخصصة بالقرعة العلنية والحجز الإلكتروني " on line ".

وأوضح المهندس ياسر عبدالله، رئيس جهاز تنمية مدينة ناصر الجديدة " غرب أسيوط "، أنه سيتم تسليم وحدات العمارة 1، يوم الثلاثاء 1/3/2022، ووحدات العمارة 2، يوم الأربعاء 2/3/2022، ووحدات العمارتين 3 و4، يوم الخميس 3/3/2022، ووحدات العمارتين 5 و6، يوم الأحد 6/3/2022.

وأشار رئيس جهاز مدينة ناصر الجديدة، إلى أن المستندات المطلوبة عند الاستلام تتضمن: ( صورة من بطاقة الرقم القومي للزوج والزوجة - إيصال سداد دفعة الاستلام – إيصال سداد بقيمة 5% وديعة الصيانة - خطاب البنك الموجه للجهاز لتسليم الوحدة)، كما يصرح لمالك الوحدة في حالة عدم التمكن من الحضور إيفاد من ينوب عنه بالاستلام بموجب توكيل رسمي معتمد.