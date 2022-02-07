بدء تسليم وحدات سكن مصر بمدينة ناصر الجديدة مارس المقبل

الاقتصاد
بوابة الفجر
Advertisements


صرح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأن جهاز تنمية مدينة ناصر الجديدة " غرب أسيوط "، سيبدأ يوم الثلاثاء الموافق الأول من مارس 2022 وحتى يوم الخميس 10 مارس، في تسليم وحدات مشروع سكن مصر بالمدينة، والمخصصة بالقرعة العلنية والحجز الإلكتروني " on line ".

وأوضح المهندس ياسر عبدالله، رئيس جهاز تنمية مدينة ناصر الجديدة " غرب أسيوط "، أنه سيتم تسليم وحدات العمارة 1، يوم الثلاثاء 1/3/2022، ووحدات العمارة 2، يوم الأربعاء 2/3/2022، ووحدات العمارتين 3 و4، يوم الخميس 3/3/2022، ووحدات العمارتين 5 و6، يوم الأحد 6/3/2022.

وأشار رئيس جهاز مدينة ناصر الجديدة، إلى أن المستندات المطلوبة عند الاستلام تتضمن: ( صورة من بطاقة الرقم القومي للزوج والزوجة - إيصال سداد دفعة الاستلام – إيصال سداد بقيمة 5% وديعة الصيانة - خطاب البنك الموجه للجهاز لتسليم الوحدة)، كما يصرح لمالك الوحدة في حالة عدم التمكن من الحضور إيفاد من ينوب عنه بالاستلام بموجب توكيل رسمي معتمد.

Advertisements

الأكثر قراءة

"متنزلش القهوة".. تردد قناة SSC7 HD المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي وبالميراس

رئيس الوزراء يزف بشرى سارة للمواطنين قبل شهر رمضان

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وبالميراس في نصف نهائي كأس العالم للأندية

بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس غد الثلاثاء

عاجل.. الرئيس السنغالي يفاجئ الشعب بقرار تاريخي بعد حصد أمم إفريقيا

شذوذ جنسي وجثة ممزقة بـ20 طعنة.. ماذا حدث داخل شقة يوناني بالحي الراقي؟

زيدان يحدد شرطه لتدريب باريس سان جيرمان

"تصريح ناري".. مبابي يصدم جماهير ريال مدريد