ميناء دمياط يتداول 28 سفينة و3 آلاف حاوية بضائع



ذكر المركز الإعلامى لهيئة ميناء دمياط، أنه تم تداول 28 سفينة حاويات وبضائع عامة، و3 آلاف و812 شاحنة خلال الـ 24 ساعة الماضية، فيما بلغت الحاويات الواردة 653 حاوية مكافئة وحاويات الترانزيت 2324 حاوية مكافئة.

وأوضح المركز، فى بيان اليوم الإثنين، أنه غادر ميناء دمياط قطار بحمولة إجمالية 1250 طن قمح متجه إلى صوامع بنى سويف، ليصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام 128 ألفًا و57 طنًا، بينما بلغ رصيد القمح فى مخازن القطاع الخاص 132 ألفا و591 طنا.

وأشار إلى أن إجمالي حركة الصادر من الحاويات بلغت 549 حاوية مكافئة تحتوى على "خضراوات، حاصلات زراعية، وفواكه"، يتم تصديرها إلى "الإمارات، السعودية، الأردن، الكويت، باكستان، أسبانيا، إيطاليا، هولندا، سلوفينيا، روسيا، سنغافورة، ألمانيا، كرواتيا، الصين، وهونج كونج".

ولفت إلى أن الصادرات بلغت 21 ألفا و94 طنا، تضمنت 4 آلاف و454 طن رمل، 7 آلاف طن فوسفات، 800 طن سماد، 4 آلاف و840 طن يوريا، 4 آلاف طن بودرة جبس، كما بلغت الواردات 41 ألفًا و702 طن، شملت 3500 طن ذرة، 8 آلاف و121 طن قمح، 858 طن خشب زان، 12 ألفًا و223 طن حديد، و17 ألف طن سلاج.