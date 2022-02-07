موانئ بورسعيد تتداول 27 سفينة وتشحن 3060 طن صودا ك أو ية

الاقتصاد
بوابة الفجر
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ذكرت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس أنه تم تداول 27 سفينة حاويات وبضائع عامة، كما تم شحن 3060 طن صودا ك أو ية بموانئ بورسعيد.

وأوضحت المنطقة - في بيان اليوم الاثنين - أن ميناء شرق بورسعيد استقبل 4 سفن حاويات، وغادرته 4 سفن أخرى، وتتواجد على الأرصفة 5 سفن، ومن المنتظر دخول 3 سفن، بيما شهد ميناء غرب بورسعيد استقبال سفينة حاويات وسفينة البضائع العامة المالطية لشحن 3 آلاف و60 طن صودا ك أو ية من الميناء.

وأشارت إلى أنه غادر ميناء غرب سفينتا حاويات وأخرى بضائع عامة، وتتواجد على الأرصفة سفينتا حاويات وبضائع عامة، ومن المنتظر دخول سفينتي حاويات وسفينتي بضائع عامة، مؤكدة أنه يجري التنسيق الدائم بين الجهات المعنية بالموانئ ; لتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن وعمليات الشحن على الأرصفة.

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