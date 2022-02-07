يعد رابط بوابة نتائج التعليم الأساسي 2022 للاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية من الكلمات الأكثر بحثا عبر محرك البحث العالمي جوجل تزامنا مع اجازة نصف العام الدراسي.

وسنستعرض لكم متابعي موقع الفجر الإلكتروني، من خلال السطور القليلة التالية، كيفية معرفة درجات الطلاب في الامتحانات عبر مواقع وزارة التربية والتعليم وموعد الفصل الدراسي الثاني.

رابط بوابة نتائج التعليم الأساسي ٢٠٢٢

خصصت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني موقعا إلكترونيا من خلال هذا الرابط (من هنا) من خلاله الاستعلام عن نتائج طلاب مراحل التعليم الأساسي (الابتدائية، الإعدادية) ببعض خطوات إلكترونيا عبر الشبكة العنكبوتية.

وكانت قد أجريت امتحانات الفصل الدراسي الأول خلال الفترة من ١٥ يناير إلى ٣ فبراير ٢٠٢٢ وسط إجراءات احترازية صارمة لتفادي انتشار عدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد ١٩ ومتحوراته التي تعد أكثر خطورة.

ومن المتوقع إعلان نتائج الطلاب خلال الأسبوع الثاني من إجازة نصف العام عبر موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني الإلكتروني.

الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية ٢٠٢٢

يمكن لطلاب الصف الثالث الإعدادي وأولياء أمورهم معرفة درجات امتحانات الفصل الدراسي الأول إلكترونيا عبر موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني وذلك بإتباع الخطوات التالية:-

الدخول عبر موقع نتائج طلاب المراحل الأساسية التابع لوزارة التربية والتعليم من خلال هذا الرابط (من هنا).

اختيار أيقونة الاستعلام عن نتائج الطلاب.

كتابة بيانات الطالب كاملة في الخانات المخصصة لذلك.

تحديد الصف المقيد به الطالب والفصل الدراسي.

تدوين رقم جلوس الطالب في الامتحانات.

الضغط على زر الاستعلام.

ظهور نتائج الطالب في جميع المواد الدراسية.

موعد الفصل الدراسي الثاني ٢٠٢٢

يمكن للطلاب استخدام رابط بوابة نتائج التعليم الأساسي ٢٠٢٢ للاستعلام عن نتائجهم في الامتحانات وذلك قبل بدء الفصل الدراسي الثاني المزمع انطلاقه في ٥ فبراير الجاري وفقا للخريطة الزمنية المحددة والمعلنة من قبل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

وكانت قد نفت الوزارة كافة الشائعات حول تعطيل الدراسة بالفصل الدراسي الثاني بسبب ارتفاع أعداد الإصابة بأوميكرون المتحور الجديد وأكدت أن الدراسة في مواعيدها المحددة مسبقا قبل انطلاق العام الدراسي الحالي.