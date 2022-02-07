ارتفاع اسعار المشتقات النفطية في الأسبوع الأول من فبراير

ارتفعت أسعار المشتقات النفطية عالميًا في الأسبوع الأول من شهر فبراير شباط الحالي، مقارنة مع معدلاتها في شهر يناير كانون الثاني الماضي، حسب بيانات وزارة الطاقة والثروة المعدنية.



ووفقا للبيانات التي أعلنتها الوزارة اليوم الاثنين، سجل البنزين أوكتان 90 سعرا بلغ 883.9 دولار للطن مقارنة مع معدل سعره في شهر كانون الثاني، والذي بلغ 813.7 دولار وبنسبة ارتفاع بلغت 8.6 بالمئة، كما سجل سعر البنزين أوكتان 95 سعرًا بلغ 912.3 دولار للطن مقابل 834.2 دولار المسجل في شهر كانون الثاني وبنسبة ارتفاع بلغت 9.4 بالمئة.



وارتفع سعر الديزل من 737.7 دولار للطن إلى 792.8 دولار وبنسبة ارتفاع بلغت 7.5 بالمئة، وارتفع سعر الكاز من 776.8 دولار للطن إلى 833.5 دولار وبنسبة ارتفاع بلغت 7.3 بالمئة، كما ارتفع سعر زيت الوقود من 468.8 دولار للطن إلى 503.5 دولار للطن وبنسبة ارتفاع بلغت 7.4 بالمئة.



بالمقابل ارتفع سعر الغاز البترولي المسال في هذا الشهر إلى 776 دولارا للطن، مقارنة مع سعره المسجل في شهر كانون الثاني الماضي، والذي بلغ 717.5 دولار وبنسبة ارتفاع بلغت 8.2 بالمئة.



وسجل سعر خام برنت في الأسبوع الأول من الشهر الحالي سعرًا بلغ 94.1 دولار للبرميل مقابل 86.9 دولار المسجل الشهر الماضي.