اقتصادية عجمان تطلق مبادرة " لقاء مع المتعاملين "

أطلقت دائرة التنمية الاقتصادية بعجمان مبادرة " لقاء مع المتعاملين " عبر تطبيق " تيمز "وذلك تماشيا مع الخطط التطويرية ومشاريع ومبادرات 2022 الهادفة إلى تعزيز النمو الاقتصادي في الإمارة.

و أكد سعود سلطان الشمري مدير إدارة الرقابة والحماية التجارية في اقتصادية عجمان أن الهدف الأساسي للمبادرة جاء لمعرفة رؤى المتعاملين فيما يخص إجراءات التبليغ والشكاوى وحماية المستهلك والغش التجاري والملكية الفكرية وتوعيتهم بقنوات تقديم الخدمة ومعرفة المعوقات التي تواجههم.

وأضاف الشمري أن دور اقتصادية عجمان لن يقتصر عند هذا الحد بل إن إدارة الرقابة والحماية التجارية بالدائرة ستطلق مبادرات عديدة وستفتح قنوات جديدة لتوفير أفضل الخدمات للمتعاملين مؤكدًا حرص الدائرة على الاستماع إلى صوت المتعاملين والاطلاع علىاحتياجاتهم وتطلعاتهم وأشار الشمري إلى ان هذه المبادرة تعتبر نقطة الانطلاق للتطوير وتحويل مقترحات وملاحظات المتعاملين إلى واقعٍ ملموس مؤكدًا اهتمام الدائرة بتقديم أفضل الخدمات المتميزة للمتعاملين وتحقيق رسالتها التي تتمحور حول تعزيز مسيرة التنمية المستدامة وإعداد سياسات وتشريعات تنظم النشاط الاقتصادي وتعزيز دور الرقابة باستخدام التقنيات المتطورة لتعزيز جودة الحياة.