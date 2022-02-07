إنضمام 836 منشأة لبرنامج الشارقة لسلامة الغذاء

أعلنت بلدية مدينة الشارقة عن إنضمام 836 منشأة غذائية لبرنامج الشارقة لسلامة الغذاء خلال 2021 ليصبح العدد الإجمالي لهذه المنشآت 6091 منشأة منذ إطلاق البرنامج في عام 2011 ما يعكس أهميته ودوره في تحقيق العديد من النتائج والمخرجات كاتباع الممارسات الصحية الجيدة في إنتاج وتحضير وتقديم وتوزيع وبيع المواد الغذائية وتقديم غذاء آمن للمستهلك وإعداد خبرات وطنية مستدامة في مجال سلامة الغذاء.

و أكدت الشيخة مها علي المعلا مدير مكتب تقييم المطابقة في قطاع الصحة العامة والمختبرات المركزية ببلدية مدينة الشارقة أن برنامج الشارقة لسلامة الغذاء يواصل إنجازاته ودوره الهام في تقديم غذاء آمن للمستهلكين بما يتوافق مع رؤى وأهداف الإمارة كمدينة صحية تتوفر بها كافة مقومات الحياة الصحية كما يجسد حرص البلدية على تعزيز الوعي المجتمعي في المجال الصحي والإرتقاء بالمعايير الصحية وتعزيز أفضل الممارسات في مجال الغذاء.

وأوضحت المعلا أن البلدية دربت خلال العام الماضي وضمن البرنامج أيضًا أكثر من 11700 عامل ليبلغ العدد الإجمالي للعاملين المدربين منذ إنطلاقه 76155 عامل من العاملين في المنشآت الغذائية وأصحاب المشاريع التجارية الغذائية المنزلية والعمالة المساعدة في المنازل تم تدريبهم على إتباع أفضل الممارسات والإشتراطات الصحية في مجال الغذاء.

و نوهت إلى أن البلدية أخذت على عاتقها التغلب على التحديات التي من الممكن أن تواجه تنفيذ مراحل البرنامج من خلال تسهيل كافة العقبات كتحويل خدمات التدريب من الطريقة التقليدية إلى إستخدام التطبيقات الذكية والتدريب الإفتراضي لتسهيل عملية التدريب والإختبار مشيرة إلى أن تطبيق هذا النظام قدم العديد من الفوائد للمنشآت الغذائية والمستهلكين على حد سواء حيث ساهم في زيادة ثقة المستهلك في الأغذية التي تقدمها المنشآت وزاد من إقبالهم عليها بالإضافة إلى تحسين ثقافة سلامة الغذاء التي تحد من مخاطر حالات تفشي الأمراض المرتبطة بالغذاء والتي من شأنها أن تؤدي إلى مشاكل مالية مكلفه لسحب المواد الغذائية من قبل المنشأة إلى تلفها أو تقليل الإقبال على أماكنها أو حتى إغلاقها.

وأكدت المعلا أن على المنشأة الغذائية إستيفاء العديد من المعايير لمنحها شهادة برنامج الشارقة لسلامة الغذاء وهي وجود عدد/2/ من الموظفين المدربين على نمط التدريب الخاص بالمدير/Manager GHP/ وتطبيق نظام الممارسات الصحية الجيدة /GHP/ بالمنشأة، مشيرةً إلى أن البلدية توفر الدعم الفني للمنشآت الغذائية مجانًا من خلال كادرها الفني المدرب على ذلك بهدف المساعدة في تطبيق البرنامج وتشجيعها على تبني تلك البرامج المفيدة لرفع كفاءة المنشآت الغذائية بالإمارة حيث يقوم فريق من المدققين من قبل البلدية بالتدقيق على المنشآت بهدف التوصية بمنح شهادة الممارسات الصحية الجيدة GHP بعد التأكد من تطبيقها للمعايير المطلوبة.